Абонементы «Ювентуса» подорожали в среднем на 10.8%

сегодня, 14:53

«Ювентус» вновь «обрадовал» своих преданных фанатов. Начиная со следующего сезона цены на абонементы в очередной раз повышаются.

В среднем цены выросли на 10.8%. Самый дорогой абонемент теперь стоит 2370 евро.

Однако такое повышение цен еще является лояльным, в прошлом сезоне стоимость абонементов выросла в среднем на 30%, когда Криштиану Роналду присоединился к «Ювентусу».

Напомним, что самые активные болельщики туринского клуба не первый год протестуют против повышения цен на билеты и абонементы.