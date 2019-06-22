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Абонементы «Ювентуса» подорожали в среднем на 10.8%

сегодня, 14:53

«Ювентус» вновь «обрадовал» своих преданных фанатов. Начиная со следующего сезона цены на абонементы в очередной раз повышаются. 

В среднем цены выросли на 10.8%. Самый дорогой абонемент теперь стоит 2370 евро. 

Однако такое повышение цен еще является лояльным, в прошлом сезоне стоимость абонементов выросла в среднем на 30%, когда Криштиану Роналду присоединился к «Ювентусу». 

Напомним, что самые активные болельщики туринского клуба не первый год протестуют против повышения цен на билеты и абонементы. 

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ballak144
ballak144 ответил jobss
сегодня в 15:38
https://www.soccer.ru/hashtags/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83 сюда
давай тут, ты как с двух акков успеваешь писать и банить? волгодон же это ты, я на 99 % уверен
jobss
jobss ответил ballak144
   187 / 710
сегодня в 15:38
модер, можно вопрос?
https://www.soccer.ru/hashtags/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83

сюда
ballak144
ballak144
сегодня в 15:37
модер, можно вопрос?
ballak144
ballak144 ответил вoлгoдoн
сегодня в 15:35
народ хочет живого гея увидеть,а администраторы навариваются.. нетолерантно однако)
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил ballak144
       44 / 710
    сегодня в 15:27
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн
         44 / 710
      сегодня в 14:57
      народ хочет живого гея увидеть,а администраторы навариваются..
      нетолерантно однако)
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