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На Кубок Америки продано только 65 % билетов

сегодня, 00:07

Генеральный директор оргкомитета Кубка Америки Агберто Гимарайнш рассказал, что на турнир за два дня до старта продано 65 % билетов.

В каждом соревновании есть центральные матчи, а есть те, которые вызывают меньший интерес. Мы планировали продать 70 % билетов к сегодняшней дате. Однако начало турнира может вызвать дополнительный интерес к Кубку Америки.

Наибольшие проблемы у организаторов с матчами Боливия - Венесуэла и Эквадор - Япония, на которые сейчас реализовано по 5 тысяч билетов, хотя стадион, принимающий игры, вмещает 62 тысячи зрителей. 

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Все комментарии
АС35
АС35
   24 / 757
сегодня в 01:08
Второсортный турнир с громким пафосным названием. Кубок Америки, где играет Япония, Катар. Вы можете представить Чемпионат Европы, в котором играет Япония, Катар. Выглядит глупо и смешно. Для Кубка Америки - это неудивительно, вполне нормально. Кубок Америки, который не имеет строго-определённого интервала времени проведения этого, так называемого Кубка.....
Павел Амурский
Павел Амурский
   22 / 757
сегодня в 01:03
Соревнования пустые.
Artuom
Artuom
   67 / 757
сегодня в 00:52
Япония на Кубке Америки...

Мало им того что сломали систему проведения, проводят когда вздумается... через год... каждый год...
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