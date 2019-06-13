На Кубок Америки продано только 65 % билетов

Генеральный директор оргкомитета Кубка Америки Агберто Гимарайнш рассказал, что на турнир за два дня до старта продано 65 % билетов.
В каждом соревновании есть центральные матчи, а есть те, которые вызывают меньший интерес. Мы планировали продать 70 % билетов к сегодняшней дате. Однако начало турнира может вызвать дополнительный интерес к Кубку Америки.
Наибольшие проблемы у организаторов с матчами Боливия - Венесуэла и Эквадор - Япония, на которые сейчас реализовано по 5 тысяч билетов, хотя стадион, принимающий игры, вмещает 62 тысячи зрителей.
Мало им того что сломали систему проведения, проводят когда вздумается... через год... каждый год...
Мало им того что сломали систему проведения, проводят когда вздумается... через год... каждый год...