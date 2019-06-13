На Кубок Америки продано только 65 % билетов

сегодня, 00:07

Генеральный директор оргкомитета Кубка Америки Агберто Гимарайнш рассказал, что на турнир за два дня до старта продано 65 % билетов.

В каждом соревновании есть центральные матчи, а есть те, которые вызывают меньший интерес. Мы планировали продать 70 % билетов к сегодняшней дате. Однако начало турнира может вызвать дополнительный интерес к Кубку Америки.

Наибольшие проблемы у организаторов с матчами Боливия - Венесуэла и Эквадор - Япония, на которые сейчас реализовано по 5 тысяч билетов, хотя стадион, принимающий игры, вмещает 62 тысячи зрителей.