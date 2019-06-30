«Ницца» интересуется защитником «Валенсии»

Грядущее прибытие английского бизнесмена Джима Рэтклиффа в «Ниццу» позволит французскому клубу провести ряд трансферов.
По информации прессы, команда нуждается в левом защитнике. Скауты «Ниццы» некоторое время наблюдали за 21-летним футболистом «Валенсии» Тони Лато. Оборонец нечасто появлялся в составе в минувшем сезоне, однако принимал активное участие в матчах Лиги Европы.
«Ницца» также заинтересована в приобретении центрального нападающего и вингера.
Напомним, в среду «Ницца» подписала сына Лилиана Тюрама.