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«Ницца» интересуется защитником «Валенсии»

30 июня 2019, 08:48

Грядущее прибытие английского бизнесмена Джима Рэтклиффа в «Ниццу» позволит французскому клубу провести ряд трансферов.

По информации прессы, команда нуждается в левом защитнике. Скауты «Ниццы» некоторое время наблюдали за 21-летним футболистом «Валенсии» Тони Лато. Оборонец нечасто появлялся в составе в минувшем сезоне, однако принимал активное участие в матчах Лиги Европы.

«Ницца» также заинтересована в приобретении центрального нападающего и вингера.

Напомним, в среду «Ницца» подписала сына Лилиана Тюрама.

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