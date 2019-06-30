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«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Н'Домбеле за 72 млн евро

30 июня 2019, 22:51

«Лион» и «Тоттенхэм» договорились по трансферу полузащитника «ткачей» Тангая Н'Домбеле, сообщает L'Équipe.

Cтороны остановились на сумме в размере 62 млн евро. Еще 10 млн «Лион» сможет получить в качестве бонусов. Уточняется, что это легковыполнимые бонусные задачи, связанные с попаданием «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов.

Однако по-прежнему существует вероятность срыва перехода, поскольку Н'Домбеле еще не согласовал с «Тоттенхэмом» условия личного контракта.

В прошлом сезоне 22-летний футболист забил 1 гол и сделал 7 результативных передач в 34 матчах Лиги 1.

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   607 / 686
вчера в 13:56
скорей уже пилите официально
Rheinfall
Rheinfall
   183 / 686
вчера в 11:24
Футбольный уголь нынче дорогой
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   664 / 686
вчера в 09:31
Шило на мыло поменял.
sparxx2
sparxx2 ответил DXTK
   480 / 686
вчера в 09:06
1 гол и 7 передач что за хвано подписывают за такие бабки........
    DXTK
    DXTK
       185 / 686
    вчера в 08:47
    1 гол и 7 передач что за хвано подписывают за такие бабки........
    dzvinka
    dzvinka
       34 / 686
    вчера в 00:12
    чет слабо верится что леви отслюнявил 60+ лямов за одного лишь нигера)))) ой чет не верю, не верю))
    скорее всего какого-нить янсена с голландии подвозят, а это просто утка от Ола для прогрева реального клиента.
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       104 / 686
    30 июня в 23:47
    Неплохое усиление, но, если потеряют Эриксена, то размен будет не равноценный. Но Ндомбеле реально хорош.
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответил dimagas1
       95 / 686
    30 июня в 23:46
    Отличное усиление для ТТХ,с учетом что могут быть уходы из команды.
    Это не усиление, а скорее замена Эриксену и еще непонятно равноценная ли)
    dimagas1
    dimagas1
       146 / 686
    30 июня в 22:53
    Отличное усиление для ТТХ,с учетом что могут быть уходы из команды.
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