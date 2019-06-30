«Лион» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Н'Домбеле за 72 млн евро

30 июня 2019, 22:51

«Лион» и «Тоттенхэм» договорились по трансферу полузащитника «ткачей» , сообщает L'Équipe.

Cтороны остановились на сумме в размере 62 млн евро. Еще 10 млн «Лион» сможет получить в качестве бонусов. Уточняется, что это легковыполнимые бонусные задачи, связанные с попаданием «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов.

Однако по-прежнему существует вероятность срыва перехода, поскольку Н'Домбеле еще не согласовал с «Тоттенхэмом» условия личного контракта.

В прошлом сезоне 22-летний футболист забил 1 гол и сделал 7 результативных передач в 34 матчах Лиги 1.