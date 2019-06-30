Обамеянг в МЮ и другие кандидаты в «предатели»

вчера, 18:59

Ван Перси и Санчес выбирали сторону «Юнайтед», а «Соккер.ру» отмечает, что подобных сделок может стать больше.

Футболисты всегда учитывают клубную вражду и никогда-никогда не переходят к тем, с кем у фанатов напряженные отношения. Поэтому Дзюба – форвард «Зенита» и был капитаном лучших друзей «Спартака». А Ван Перси – чемпион Англии в составе «Ман Юнайтед». И Сеск транзитом через «Барселону» оказался в «Челси».

А если серьезно, то такие трансферы сразу находят негативный отклик среди фанатов клубов, за которые игроки раньше выступали. «Не положено» предавать ожидания трибун. Кэмпбелл в «Арсенале» это как Рой Кин – в «Ливерпуле». А Роберто Баджо когда-то вообще начал народные волнения, когда «Фиорентина» приняла предложение «Ювентуса».

Причем этим летом туринцы нацелились на еще одного таланта из футбольной Флоренции. И это не единственный человек, кого с радостью завербуют из состава исторических врагов. Если фанаты «Атлетико» не простили Куртуа за переход в «Реал» - приняв при этом Морату, то очевидно, что подобные темы всегда волнительные и актуальные.

Обамеянг может стать форвардом «Манчестер Юнайтед». Не клялся в вечной любви к «Арсеналу», но если перейдет к врагам – футболки в столице будут полыхать, как обычно. Недавно в Лондоне, не воспитанник, иностранец, но есть черта, которую нельзя переступать. Конечно, большинство сделок в списке закрыть не получится – давление будет слишком высоким.

Но даже тема отказов по причине клубной вражды от выгодных предложений тоже интересна. Ведь бывают согласия: на прошлой неделе «Атлетико» подписал игрока «Реала» Маркоса Льоренте за 40 млн евро. И такие сделки обсуждаются клубами чаще, чем может показаться.

Обамеянг или Озил в «Ман Юнайтед»

Сумма потенциальной сделки: 78 млн евро.

Тема разговора об идеальном форварде для команды Сульшера – отдельная. Особенно с учетом, что Лукаку робко, но последовательно движется в сторону «Интера» Конте, ведь не случайно отвешивает Антонио комплименты. А Маротта хочет распродать игроков, чтобы собрать денег на Лукаку. Но обратите внимание, что никто не спешил опровергать слух про Пьера-Эмерика в «Манчестер Юнайтед». Переговоры идут, ведь «Арсенал» мыслит категориями бизнеса – Ван Перси и Санчеса, лидеров атаки, отдали, когда пришло время. Кстати, если этот трансфер вряд ли состоится – не сказать, что Обамеянг много выиграет в футбольном смысле, разменяв «Арсенал» на МЮ , то Озил, учитывая зарплату, еще может осесть в Манчестере, если Сульшеру нужен чемпион мира с изумительным пасом, но нестабильным интересом к футболу.

Мауро Икарди в «Ювентусе»

Сумма потенциальной сделки: 75 млн евро.

Достаточно футболистов, игравших за «Интер», «Милан» и «Ювентус», от Давидса до Ибрагимовича. Но не каждый из них был капитаном одной из команд, как Икарди. И не с каждым такие сложные многослойные отношения у трибун, как с Мауро. Поскольку агент игрока – его жена Ванда Нара, успешно сорвала переход мужа в «Реал», хотя назвать их другую ставку – Йовича, более квалифицированным и опытным, нежели Икарди, крайне сложно, то у Мауро осталось не так много путей для отхода. А Конте вряд ли готов с ним работать, если мечтает о Лукаку. Так что Турин – очевидный пункт назначения. Кстати, в составе «Интера» есть еще один «клиент» для «Ювентуса». Если бы сорвался Де Лигт, всегда могут зайти в гости к агенту Милана Шкриньяра.

Коутиньо в «Манчестер Юнайтед»

Сумма потенциальной сделки: 100 млн евро.

Лучше уехать в Париж, чем стать предателем, вернувшись в АПЛ , но в состав злейших врагов «Ливерпуля»? На этот вопрос летом ответит парень, которому не хотелось играть против Месси в полуфинале Кубка Америки в составе сборной Бразилии, но придется. Коутиньо точно получал предложение от «Манчестер Юнайтед» - у текущего руководства великого клуба такая репутация, что к Сульшеру очереди не выстраиваются, отказов много. И Коутиньо тоже откажет, вряд ли решится стать крайне редким футболистом, кто играл за «Ливерпуль» и МЮ . Чтобы понимать уникальность ситуации, надо знать – последний трансфер между клубами произошел в 1964 году, 55 лет назад.

Жоржиньо в «Ювентусе»

Сумма потенциальной сделки: 60 млн евро.

Статуя Сарри в одной из церквей Неаполя, где Марадона символизирует одного из апостолов – прямо скажем, вольная трактовка католицизма, после переезда Маурицио в Турин обзавелась мешочком с надписью «30 сребреников». То есть из бывшего тренера южане сделали футбольный аналог Иуды, хотя тот же Каннаваро – воспитанник «Наполи», игравший за «Ювентус», считает ход наставника признаком профессионализма. Но не все хотят слышать оскорбления, поэтому Жоржиньо скорее откажется. Кроме того, Сарри убедят, что выгоднее для туринцев в финансовом плане подписать Рабьо или кого-то подобного.

Неймар в «Реале»

Сумма потенциальной сделки: 230 млн евро.

Зная обиду ПСЖ на «Барселону», каталонцев – на парижан, а также жадность отца Неймара – «ювелира» корявых футбольных сделок, нельзя заявлять, что бразильца сразу вернут, как только упал на колени перед Бартомеу и за него заступились Месси и Суарес. Нет, тут все сложно. А будь Неймару дело до клубной вражды, то не собирался в «Реал» подростком – в последний момент отказался. И не выбрал бы «Барселону» из-за «комиссионных» отцу при первом трансфере. А сейчас не фотографировался бы в обнимку с Бензема, ведь явно хочет нравиться всем, кто способен много заплатить – ПСЖ , «Барселоне» и «Реалу». Скорее всего, вернется в Каталонию, но мог переехать и в Мадрид, если бы не возвращение Зидана. Перес хотел утереть нос Бартомеу, но Зинедин выбрал Азара.

Федерико Кьеза в «Ювентусе»

Сумма потенциальной сделки: 70 млн евро.

В одном из неснятых фильмов Федерико Феллини форвард Баджо переходит в римский клуб, и никакого скандала нет? А вот другой Федерико - сын Энрико Кьезы, вполне может стать полузащитником «Ювентуса». Как видите, Роналду не подвезли напарников в нужных количествах сразу. Но вектор в случае с переходом Де Лигта будет понятным. Вербовать талантливую молодежь. Кьеза подходит, но сложно сказать, как отреагируют фанаты «Фиорентины»? Неужели поймут и простят? Это вряд ли, хотя о согласовании личного контракт на 5 млн евро с «Ювентусом» говорят уже добрый месяц. Но у «фиалок» новый босс и пока однозначного ответа во поводу Кьезы не дал.

Иско в «Барселоне»

Сумма потенциальной сделки: 60 млн евро.