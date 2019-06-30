«Ювентус» объявил о прибытии Рабьо в Турин

«Ювентус» объявил, что полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо прибыл в Турин.
Завтра футболист станет свободным агентом. Ожидается, что в понедельник Рабьо пройдет медосмотр для «Ювентуса». После этого с ним подпишут четырехлетний контракт. Игрок будет зарабатывать 7 млн евро за сезон и получит 10 млн подъемных.
При этом дворовую ОПЛ и Лестер брал, а в ЛЧ полуторамиллиардный состав потоптали петушки. Аха-ха)
При этом дворовую ОПЛ и Лестер брал, а в ЛЧ полуторамиллиардный состав потоптали петушки. Аха-ха)
С супер тренеришкой лысым пепом?
Так что кто доннный нужно ещё разобраться.
С супер тренеришкой лысым пепом?
Так что кто доннный нужно ещё разобраться.
Ведь сами отхватили от дохлых курей
Аха-ха)
Ведь сами отхватили от дохлых курей
Аха-ха)
А ведь только что опи91олился своим высказыванием. Открой трансферы МС и найди игрока купленного дороже 70 лямов в статусе суперзвезды. Вот это уже называется "кто работает". Вашему кабинетному мешку не знакомо понятие "строить команду на будущее", ваш уровень переплачивать за Игуаинов по 90 лямов. А скандалист Рабьо и бесхарактерный Рэмзи перешли отбывать номер, сидя на жирной зарплате, любуясь красотой прибрежных городов Италии. Потому что с игровой точки зрения, переход в лигу одной команды - не желание развиваться и понижение в классе. А с чокнутым дедом вам ничего не светит в ЛЧ, вы даже лигу свою без кабинетов выиграть не можете. А все эти бесплатные трансферы днарей, которыми вы так гордитесь будут актуальными, т.к. и этих ресурсов вполне достаточно чтобы каждый год выигрывать донную лигу, где обладатель 5 ЗМ может проиграть борьбу в БГ другому 36-летнему старику.
А ведь только что опи91олился своим высказыванием. Открой трансферы МС и найди игрока купленного дороже 70 лямов в статусе суперзвезды. Вот это уже называется "кто работает". Вашему кабинетному мешку не знакомо понятие "строить команду на будущее", ваш уровень переплачивать за Игуаинов по 90 лямов. А скандалист Рабьо и бесхарактерный Рэмзи перешли отбывать номер, сидя на жирной зарплате, любуясь красотой прибрежных городов Италии. Потому что с игровой точки зрения, переход в лигу одной команды - не желание развиваться и понижение в классе. А с чокнутым дедом вам ничего не светит в ЛЧ, вы даже лигу свою без кабинетов выиграть не можете. А все эти бесплатные трансферы днарей, которыми вы так гордитесь будут актуальными, т.к. и этих ресурсов вполне достаточно чтобы каждый год выигрывать донную лигу, где обладатель 5 ЗМ может проиграть борьбу в БГ другому 36-летнему старику.