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«Ювентус» объявил о прибытии Рабьо в Турин

30 июня 2019, 19:35

«Ювентус» объявил, что полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо прибыл в Турин.

Завтра футболист станет свободным агентом. Ожидается, что в понедельник Рабьо пройдет медосмотр для «Ювентуса». После этого с ним подпишут четырехлетний контракт. Игрок будет зарабатывать 7 млн евро за сезон и получит 10 млн подъемных.

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Все комментарии
nedved10
nedved10 ответил juvenale
   450 / 686
вчера в 08:38
хахаха как горит у глоров мешка без истории, с пятилетним стажем боления хахах
они ведь даже понятия не имеют что легенды их мешка были футболисты уровня Ванчопе из коста-рики:)
juvenale
juvenale ответил Juventus 32
   46 / 686
30 июня в 22:28
Не болельщику голубцов писать про днарей Ведь сами отхватили от дохлых курей Аха-ха)
какое там у мешка лучшее достижение в лч?а да в мешковатую историю вроде полуфинал один раз с шарной сеткой
juvenale
juvenale ответил Juventus 32
   46 / 686
30 июня в 22:27
Ещё бы Де Лигта взять и 30ки мешковых глориков подгорят.)
завтра будет в Турине))))
juvenale
juvenale ответил Juventus 32
   46 / 686
30 июня в 22:27
Не болельщику голубцов писать про днарей Ведь сами отхватили от дохлых курей Аха-ха)
смотри он тебе жалобы уже жмет))сейчас напишет,что с 70-х годов за Сити и умные книжки посоветует хахаххаа
juvenale
juvenale
   46 / 686
30 июня в 22:26
хахаха как горит у глоров мешка без истории, с пятилетним стажем боления хахах
Juventus 32
Juventus 32 ответил allemz
   194 / 686
30 июня в 22:21
Туринские маргиналы и бывшие глоры Реала (кристинолизы) - дешевый альянс :)
Свинка Пепа и голубой мешок ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ альянс. Аха-ха)
При этом дворовую ОПЛ и Лестер брал, а в ЛЧ полуторамиллиардный состав потоптали петушки. Аха-ха)
spartach091
spartach091
   55 / 686
30 июня в 22:10
Глор мешок сити опять пригорает😂😂
allemz
allemz
   99 / 686
30 июня в 22:08
Туринские маргиналы и бывшие глоры Реала (кристинолизы) - дешевый альянс :)
FERIS
FERIS ответил allemz
   207 / 686
30 июня в 21:59
"они ведь не знают,что можно покупать игроков дешевле,чем за 70 млн" А ведь только что опи91олился своим высказыванием. Открой трансферы МС и найди игрока купленного дороже 70 лямов в статусе суперзвезды. Вот это уже называется "кто работает". Вашему кабинетному мешку не знакомо понятие "строить команду на будущее", ваш уровень переплачивать за Игуаинов по 90 лямов. А скандалист Рабьо и бесхарактерный Рэмзи перешли отбывать номер, сидя на жирной зарплате, любуясь красотой прибрежных городов Италии. Потому что с игровой точки зрения, переход в лигу одной команды - не желание развиваться и понижение в классе. А с чокнутым дедом вам ничего не светит в ЛЧ, вы даже лигу свою без кабинетов выиграть не можете. А все эти бесплатные трансферы днарей, которыми вы так гордитесь будут актуальными, т.к. и этих ресурсов вполне достаточно чтобы каждый год выигрывать донную лигу, где обладатель 5 ЗМ может проиграть борьбу в БГ другому 36-летнему старику.
А ваш мешок с таким составом и исполнителями сильно много взял ЛЧ?
С супер тренеришкой лысым пепом?
Так что кто доннный нужно ещё разобраться.
Juventus 32
Juventus 32 ответил allemz
   194 / 686
30 июня в 21:58
"они ведь не знают,что можно покупать игроков дешевле,чем за 70 млн" А ведь только что опи91олился своим высказыванием. Открой трансферы МС и найди игрока купленного дороже 70 лямов в статусе суперзвезды. Вот это уже называется "кто работает". Вашему кабинетному мешку не знакомо понятие "строить команду на будущее", ваш уровень переплачивать за Игуаинов по 90 лямов. А скандалист Рабьо и бесхарактерный Рэмзи перешли отбывать номер, сидя на жирной зарплате, любуясь красотой прибрежных городов Италии. Потому что с игровой точки зрения, переход в лигу одной команды - не желание развиваться и понижение в классе. А с чокнутым дедом вам ничего не светит в ЛЧ, вы даже лигу свою без кабинетов выиграть не можете. А все эти бесплатные трансферы днарей, которыми вы так гордитесь будут актуальными, т.к. и этих ресурсов вполне достаточно чтобы каждый год выигрывать донную лигу, где обладатель 5 ЗМ может проиграть борьбу в БГ другому 36-летнему старику.
Не болельщику голубцов писать про днарей
Ведь сами отхватили от дохлых курей

Аха-ха)
Juventus 32
Juventus 32 ответил juvenale
   194 / 686
30 июня в 21:50
мешки вроде Сити и псж наверное в шоке....они ведь не знают,что можно покупать игроков дешевле,чем за 70 млн....Браво менеджмент Юве,забрали бесплатно Рэмзи и Рабье и все молодые.В свое время взяли Погба,Пирло и Джана,сразу видно кто работает
Ещё бы Де Лигта взять и 30ки мешковых глориков подгорят.)
allemz
allemz ответил juvenale
   99 / 686
30 июня в 21:48
мешки вроде Сити и псж наверное в шоке....они ведь не знают,что можно покупать игроков дешевле,чем за 70 млн....Браво менеджмент Юве,забрали бесплатно Рэмзи и Рабье и все молодые.В свое время взяли Погба,Пирло и Джана,сразу видно кто работает
"они ведь не знают,что можно покупать игроков дешевле,чем за 70 млн"

А ведь только что опи91олился своим высказыванием. Открой трансферы МС и найди игрока купленного дороже 70 лямов в статусе суперзвезды. Вот это уже называется "кто работает". Вашему кабинетному мешку не знакомо понятие "строить команду на будущее", ваш уровень переплачивать за Игуаинов по 90 лямов. А скандалист Рабьо и бесхарактерный Рэмзи перешли отбывать номер, сидя на жирной зарплате, любуясь красотой прибрежных городов Италии. Потому что с игровой точки зрения, переход в лигу одной команды - не желание развиваться и понижение в классе. А с чокнутым дедом вам ничего не светит в ЛЧ, вы даже лигу свою без кабинетов выиграть не можете. А все эти бесплатные трансферы днарей, которыми вы так гордитесь будут актуальными, т.к. и этих ресурсов вполне достаточно чтобы каждый год выигрывать донную лигу, где обладатель 5 ЗМ может проиграть борьбу в БГ другому 36-летнему старику.
Artuom
Artuom ответил allemz
   71 / 686
30 июня в 21:37
За бесхарактерных лентяев только довн будет платить. Нашел чем гордиться)
Бесхарактерные это да... но явно не лентяи, оба работяги как раз таки(но тот же Рэмзи нестабилен)
juvenale
juvenale
   46 / 686
30 июня в 21:28
мешки вроде Сити и псж наверное в шоке....они ведь не знают,что можно покупать игроков дешевле,чем за 70 млн....Браво менеджмент Юве,забрали бесплатно Рэмзи и Рабье и все молодые.В свое время взяли Погба,Пирло и Джана,сразу видно кто работает
spartach091
spartach091 ответил allemz
   55 / 686
30 июня в 21:23
За бесхарактерных игрочишек мешок сити платит десятки миллионов. До уровня Юве клубу мешок сити очень далеко.
spartach091
spartach091
   55 / 686
30 июня в 21:21
Рабьо класный пз.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил allemz
   221 / 686
30 июня в 21:08
Сезон покажет. Даже если не заиграет, Юве все равно выиграет на продаже.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Dori29
   221 / 686
30 июня в 21:07
Ну подьемные то обычная практика при приобретении свободного агента. Зп тоже таким подвышенную дают.)
allemz
allemz ответил BESTjuventus10
   99 / 686
30 июня в 20:52
Аарон Рэмзи, Адриэн Рабьо. 2 трансфера. 0 потраченных евро на трансферы. :)
За бесхарактерных лентяев только довн будет платить. Нашел чем гордиться)
Dori29
Dori29 ответил BESTjuventus10
30 июня в 20:29
Аарон Рэмзи, Адриэн Рабьо. 2 трансфера. 0 потраченных евро на трансферы. :)
Молодцы конечно но там подъемные присутствуют так что не бесплатно)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   221 / 686
30 июня в 19:42
Аарон Рэмзи, Адриэн Рабьо. 2 трансфера. 0 потраченных евро на трансферы. :)
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