Федьков: «Пусть Глушаков и дальше показывает, как живет в Грозном»

Бывший форвард «Ахмата» Андрей Федьков рад, что в клуб перешел экс-полузащитник «Спартака» .

Сразу скажу: Рамзан Кадыров никогда не возьмет дурака в свою команду. Да и какая вообще разница, что было в прошлом? Мне, например, достаточно, что Денис очень хороший футболист.

«Ахмат» - закрытый клуб? Пусть Денис и дальше показывает в инстаграме, как живет в Грозном, как живет в Чеченской Республике. Вижу в этом только плюсы.