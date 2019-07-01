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Федьков: «Пусть Глушаков и дальше показывает, как живет в Грозном»

сегодня, 10:45

Бывший форвард «Ахмата» Андрей Федьков рад, что в клуб перешел экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.

Сразу скажу: Рамзан Кадыров никогда не возьмет дурака в свою команду. Да и какая вообще разница, что было в прошлом? Мне, например, достаточно, что Денис очень хороший футболист.

«Ахмат» - закрытый клуб? Пусть Денис и дальше показывает в инстаграме, как живет в Грозном, как живет в Чеченской Республике. Вижу в этом только плюсы.

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответил 95-shishani-95
   88 / 673
сегодня в 14:44
Причём тут чехи, которые за много сотен километров находятся от Чечни??? Что за глупость многие русские несут??? Мы- Нохчи, некоторые называют нас чеченцами.
Возможно, имели место т9 или просто описка. В таком случае довольно глупо начинать писать про чушь от "многих русских"
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Паровозов
   154 / 673
сегодня в 13:48
Был донским казаком, а стал чехом https://www.youtube.com/watch?v=ul-FaTaHbes
Причём тут чехи, которые за много сотен километров находятся от Чечни???
Что за глупость многие русские несут???
Мы- Нохчи, некоторые называют нас чеченцами.
95-shishani-95
95-shishani-95
   154 / 673
сегодня в 13:46
Федьков не бывший игрок Ахмата, а бывший игрок Терека!
Faustello
Faustello ответил Don trambon
   8 / 673
сегодня в 13:27
Стареет глушак. Уж пару дней в Ахмате, а ничего ещё не натворил, тренер не поменялся.
Дениска пока сруб на баньку мостырит, некогда, весь в делах.
Погоди, сейчас освоится и через недельку опять новости как пирожки посыпятся ))
dzvinka
dzvinka
   31 / 673
сегодня в 12:20
да ладно заливать, "не возьмет дурака", все мы знаем, рыбак рыбака видит из далека))) ахахаха
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 11:11
Скоро в Грозном будут локти кусать.
Паровозов
Паровозов
   429 / 673
сегодня в 10:55
Был донским казаком, а стал чехом

Don trambon
Don trambon
   264 / 673
сегодня в 10:53
Стареет глушак. Уж пару дней в Ахмате, а ничего ещё не натворил, тренер не поменялся.
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