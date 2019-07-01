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Колосков: «Черчесову придется набирать сборную из 10 игроков»

сегодня, 10:32

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что ему не нравится новый формат лимита на легионеров в РПЛ.

Я вижу только негативные моменты. Во-первых, у нас ещё на два человека сужается возможность для комплектования сборной команды России по футболу (по сравнению с формулой «6+5»). А последний чемпионат мира показал, что значит успешное выступление сборной для популяризации футбола. Было создано хорошее настроение в обществе. 

Давайте посчитаем: сейчас у нас 16 клубов в Премьер-лиге, при этом в сборную России футболисты попадают в основном из пяти клубов ведущих. 5 умножаем на 3 - получается 15, из них пять вратарей (которых нет смысла приглашать из-за рубежа). Остаётся всего 10 игроков! Десять - это то количество футболистов, из которых Черчесову придется набирать сборную. Вы можете представить себе всю абсурдность ситуации, в которой мы оказались.

Во-вторых, идея разработчиков лимита состояла в том, чтобы дать возможность успешно выступать в европейских клубных соревнованиях. Но это можно сделать не количеством, а качеством. Качество нынешних легионеров в клубах РПЛ как раз не соответствует тем требованиям, которые предъявляются для того, чтобы успешно выступать в еврокубках. У нас скоро появится большое количество средненьких таких футболистов, которые не дадут никакого эффекта российскому футболу, не будут способствовать успешному выступлению в Лиге чемпионов или Лиге Европы. И всё это вместо того, чтобы сосредоточиться на других вопросах.

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Все комментарии
форева
форева ответил Faustello
   281 / 673
сегодня в 16:42
Какие великие мыслители у нас в РФС зады просиживают! )))
В странах где нет лимита нет проблем с классом своих игроков. В этих странах такие как Дзюба вообще бы в кандидаты в сборную не рассматривались.))
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций ответил Serg_Diamond
   132 / 673
сегодня в 15:51
а что не так с его математикой? в сборной должны играть люди, получающие в клубах регулярную игровую практику. если в заявке будет 8 легионеров, то вероятнее всего это будут игроки под основу и они будут на поле, значит остается 3 места в составе для россиян. костяк сборной формируется из клубов 5-й пятерки РПЛ + игроки, выступающие за рубежом. 3*5=15. 15-5=10 полевых игроков, имеющих регулярную игровую практику в своих клубах
мне честно говоря все равно увеличат или уменьшат я просто написал про то как этот считавод считает надо брать лучших как это делается в нормальных странах а не из первой пятерки
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций ответил Serg_Diamond
   132 / 673
сегодня в 15:49
а что не так с его математикой? в сборной должны играть люди, получающие в клубах регулярную игровую практику. если в заявке будет 8 легионеров, то вероятнее всего это будут игроки под основу и они будут на поле, значит остается 3 места в составе для россиян. костяк сборной формируется из клубов 5-й пятерки РПЛ + игроки, выступающие за рубежом. 3*5=15. 15-5=10 полевых игроков, имеющих регулярную игровую практику в своих клубах
по твоей логике если клуб находится на 7 месте в таблице но там есть игрок превосходящий на этой позиции других таких же но в первой пятерке то его брать не должны? чушь собачая что в должны играть в сборной только из первой пятерки должны играть те кто лучше а не так как говорит этот ваш почетный президент!!!
За адекватность
За адекватность
   83 / 673
сегодня в 14:50
"У нас скоро появится большое количество средненьких таких футболистов, которые не дадут никакого эффекта российскому футболу, не будут способствовать успешному выступлению в Лиге чемпионов или Лиге Европы." Конгениально. " Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что Вы бредите." А при лимите 6+5 у нас звезды мирового футбола играли и наши клубы просто блистали в ЕК, а сборная то как сияла между 2008 и 2018 годами. Нет слов.
Морро
Морро
   372 / 673
сегодня в 14:41
Надо умножать на 4 и всё будет в порядке.Запасных то Колосков не учел.
Faustello
Faustello ответил Jeck Denielse
   8 / 673
сегодня в 13:32
По Колоскову получается - в странах где вообще нет лимита - не из кого составлять сборную..)))) Мне всё равно...пусть хоть ещё 10 видов лимита придумают и обсуждают с утра до ночи.... Неизменным остаётся одно - любой игрок находящийся в основе не по игровым показателям а по паспорту - это неправильно... И никакие Колосковы меня не переубедят в обратном...
Какие великие мыслители у нас в РФС зады просиживают! )))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:13
Всё может быть.
beefs
beefs
   65 / 673
сегодня в 13:02
Дядя, кто думает о футболе, сейчас превалирует бабло...
Garrincha58
Garrincha58
   107 / 673
сегодня в 12:41
заткнись уже
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 12:20
Колосков старый и с арифметикой у него плохо, ну а если серъёзно, то усач выбирал не из пяти команд а из 9-10 команд плюс легионеры.
mihaluch
mihaluch
   46 / 673
сегодня в 12:13
Легионеры в большинстве едут не играть, а за деньгами.надо прекратить выплачивать космические зарплаты.
OLESOCC
OLESOCC
   160 / 673
сегодня в 12:02
Россия, Китай, Украина - есть лимит. Может будем жить, как все?!.
311
311
   22 / 673
сегодня в 11:44
Взял и всех вратарей вычел, будем играть без вратаря!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 673
сегодня в 11:30
По Колоскову получается - в странах где вообще нет лимита - не из кого составлять сборную..))))

Мне всё равно...пусть хоть ещё 10 видов лимита придумают и обсуждают с утра до ночи....
Неизменным остаётся одно - любой игрок находящийся в основе не по игровым показателям а по паспорту - это неправильно...
И никакие Колосковы меня не переубедят в обратном...
Don trambon
Don trambon
   264 / 673
сегодня в 11:13
хватит ныть. в других чемпионатах вроде Англии такого рода лимита нет, стоит посмотреть на Челси, Ливерпуль, МС где в старте англичан то по сути и нет, а сборная всё равно сильнее.

если в наше болото очень сильных легов не заманить, то и переживать не стоит, что русские игроки играть не будут(в противном случае зачем в сборной игрок, который не может вытеснить среднего легионера из старта в своём клубе). те же миранчуки, сколько шума было вокруг них в локо, а в сборной на ЧМ играли хоть? Что то особо лимит и не помог.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил завоеватель кубка лиги наций
   174 / 673
сегодня в 11:11
математик из него вообще отличный)
а что не так с его математикой? в сборной должны играть люди, получающие в клубах регулярную игровую практику. если в заявке будет 8 легионеров, то вероятнее всего это будут игроки под основу и они будут на поле, значит остается 3 места в составе для россиян. костяк сборной формируется из клубов 5-й пятерки РПЛ + игроки, выступающие за рубежом. 3*5=15. 15-5=10 полевых игроков, имеющих регулярную игровую практику в своих клубах
drug01
drug01
   63 / 673
сегодня в 11:08
Надо играть своим составом
ДСА
ДСА
   125 / 673
сегодня в 11:04
Недостающих натурализуют.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   174 / 673
сегодня в 11:03
Успешно выступать в еврокубках клубы тоже не смогут, потому что не смогут держать специально под еврокубки качественных легионеров, которые не будут играть во внутреннем первенстве и сидеть без практики на большой зарплате, не попадая в лимит.
112910415
112910415
   42 / 673
сегодня в 10:49
главный и единственный смысл реформ - продемонстрировать энтузиазм и задор реформаторов !
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
   132 / 673
сегодня в 10:35
математик из него вообще отличный)
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