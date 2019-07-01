Колосков: «Черчесову придется набирать сборную из 10 игроков»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что ему не нравится новый формат лимита на легионеров в РПЛ .

Я вижу только негативные моменты. Во-первых, у нас ещё на два человека сужается возможность для комплектования сборной команды России по футболу (по сравнению с формулой «6+5»). А последний чемпионат мира показал, что значит успешное выступление сборной для популяризации футбола. Было создано хорошее настроение в обществе.

Давайте посчитаем: сейчас у нас 16 клубов в Премьер-лиге, при этом в сборную России футболисты попадают в основном из пяти клубов ведущих. 5 умножаем на 3 - получается 15, из них пять вратарей (которых нет смысла приглашать из-за рубежа). Остаётся всего 10 игроков! Десять - это то количество футболистов, из которых Черчесову придется набирать сборную. Вы можете представить себе всю абсурдность ситуации, в которой мы оказались.