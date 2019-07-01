Колосков: «Черчесову придется набирать сборную из 10 игроков»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков признался, что ему не нравится новый формат лимита на легионеров в РПЛ.
Я вижу только негативные моменты. Во-первых, у нас ещё на два человека сужается возможность для комплектования сборной команды России по футболу (по сравнению с формулой «6+5»). А последний чемпионат мира показал, что значит успешное выступление сборной для популяризации футбола. Было создано хорошее настроение в обществе.
Давайте посчитаем: сейчас у нас 16 клубов в Премьер-лиге, при этом в сборную России футболисты попадают в основном из пяти клубов ведущих. 5 умножаем на 3 - получается 15, из них пять вратарей (которых нет смысла приглашать из-за рубежа). Остаётся всего 10 игроков! Десять - это то количество футболистов, из которых Черчесову придется набирать сборную. Вы можете представить себе всю абсурдность ситуации, в которой мы оказались.
Во-вторых, идея разработчиков лимита состояла в том, чтобы дать возможность успешно выступать в европейских клубных соревнованиях. Но это можно сделать не количеством, а качеством. Качество нынешних легионеров в клубах РПЛ как раз не соответствует тем требованиям, которые предъявляются для того, чтобы успешно выступать в еврокубках. У нас скоро появится большое количество средненьких таких футболистов, которые не дадут никакого эффекта российскому футболу, не будут способствовать успешному выступлению в Лиге чемпионов или Лиге Европы. И всё это вместо того, чтобы сосредоточиться на других вопросах.
Мне всё равно...пусть хоть ещё 10 видов лимита придумают и обсуждают с утра до ночи....
Неизменным остаётся одно - любой игрок находящийся в основе не по игровым показателям а по паспорту - это неправильно...
И никакие Колосковы меня не переубедят в обратном...
Мне всё равно...пусть хоть ещё 10 видов лимита придумают и обсуждают с утра до ночи....
Неизменным остаётся одно - любой игрок находящийся в основе не по игровым показателям а по паспорту - это неправильно...
И никакие Колосковы меня не переубедят в обратном...
если в наше болото очень сильных легов не заманить, то и переживать не стоит, что русские игроки играть не будут(в противном случае зачем в сборной игрок, который не может вытеснить среднего легионера из старта в своём клубе). те же миранчуки, сколько шума было вокруг них в локо, а в сборной на ЧМ играли хоть? Что то особо лимит и не помог.
если в наше болото очень сильных легов не заманить, то и переживать не стоит, что русские игроки играть не будут(в противном случае зачем в сборной игрок, который не может вытеснить среднего легионера из старта в своём клубе). те же миранчуки, сколько шума было вокруг них в локо, а в сборной на ЧМ играли хоть? Что то особо лимит и не помог.