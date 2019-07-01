Денис Попов: «Помазун допустил грубые ошибки»

Бывший нападающий московского ЦСКА раскритиковал голкипера москвичей после матча против «Спартака» в рамках Кубка «Матч Премьер».

Сразу было видно, что у ЦСКА на воротах слабый вратарь. Акинфеев не играл – и всё, привет. Когда играет Акинфеев, его уверенность передаётся всей команде и в первую очередь обороне. А тут такие грубые ошибки… Гол Ханни – вообще чисто вратарский.

Может, выиграть Кубок «Матч Премьер» для ЦСКА и не было первостепенной задачей, но стремление к результату никто не отменял, все хотят побеждать. Во втором тайме «армейцам» пришлось трудно вдесятером. Удаление Набабкина справедливо, но Луису Адриано тоже стоило показать вторую жёлтую карточку.

В таких товарищеских матчах у команд не то чтобы хромает игровая дисциплина, но футболисты играют более расслабленно, чаще импровизируют. У них нет такой сосредоточенности и концентрации, как в официальных матчах, они позволяют себе играть раскрепощённо и рисковать. Зато нам интересно смотреть открытый футбол, когда забивается по 3-4 мяча.