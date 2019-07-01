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Денис Попов: «Помазун допустил грубые ошибки»

сегодня, 10:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов раскритиковал голкипера москвичей Илью Помазуна после матча против «Спартака» в рамках Кубка «Матч Премьер».

Сразу было видно, что у ЦСКА на воротах слабый вратарь. Акинфеев не играл – и всё, привет. Когда играет Акинфеев, его уверенность передаётся всей команде и в первую очередь обороне. А тут такие грубые ошибки… Гол Ханни – вообще чисто вратарский.

Может, выиграть Кубок «Матч Премьер» для ЦСКА и не было первостепенной задачей, но стремление к результату никто не отменял, все хотят побеждать. Во втором тайме «армейцам» пришлось трудно вдесятером. Удаление Набабкина справедливо, но Луису Адриано тоже стоило показать вторую жёлтую карточку.

В таких товарищеских матчах у команд не то чтобы хромает игровая дисциплина, но футболисты играют более расслабленно, чаще импровизируют. У них нет такой сосредоточенности и концентрации, как в официальных матчах, они позволяют себе играть раскрепощённо и рисковать. Зато нам интересно смотреть открытый футбол, когда забивается по 3-4 мяча.

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Все комментарии
drug01
drug01
   63 / 673
сегодня в 17:13
Всякое бывает....
морозз
морозз
   37 / 673
сегодня в 15:53
Вся игра была построена конями на размене непонятного Набабкина на форварда Адриано, план Ганчаренко немного не состыковался...судья не повёлся на провокации коней! Ну и как возмездие за эти провокации три пинка от Спартака! Нет у Гинера больше денег на судей!
LOpp
LOpp
   9 / 673
сегодня в 12:59
Акинфеев такие мячи закрытыми глазами достает... из сетки.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   66 / 673
сегодня в 11:42
Прав Денис, НО надо было дать практику и киперу № 2 .
А не ошибается лишь тот, кто не играет, правда, это утверждение сомнительно))).
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   20 / 673
сегодня в 11:35
-А судьи кто?
-Говорят австрияки.
-На наших агрономов из Тарасовки похожи,одно лицо.
mihaluch
mihaluch
   46 / 673
сегодня в 11:13
Акинфеев был вне критики.А сколько он пропустил вратарских голов,никто не считал и о них не писали.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   174 / 673
сегодня в 11:00
А как Помазун может вырасти в хорошего вратаря, если он не играет?
112910415
112910415
   42 / 673
сегодня в 10:52
большая проблема для армейцев - в раме либо главный вратарь, либо никого !
Великолепный
Великолепный
   24 / 673
сегодня в 10:38
Так кто бы сомневался
Акинфеев лучший вратарь России!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 673
сегодня в 10:22
в России очень много отличных вратарей,проблема ментальная у лошадей
cska1948
cska1948
   94 / 673
сегодня в 10:11
Да, у Акинфеева нет сильного сменщика и эта проблема в ЦСКА уже много лет, как и у хоккейного ЦСКА в годы, когда играл Третьяк. А кто из сильных вратарей захочет постоянно сидеть на лавке и только от случая к случаю выходить на поле?
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 10:11
Трудно спорить с Денисом.
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