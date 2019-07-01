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Мостовой: «Основа „Спартака“ чуть сильнее, чем у ЦСКА»

вчера, 00:51
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о встрече «Спартака» и ЦСКА (3:1), которая состоялась в рамках Кубка Париматч Премьер.

Было много замен, молодых ребят, поэтому и случаются ошибки. Если мы берем игру «Спартака» и ЦСКА основой, мне кажется, на данный момент основные игроки «Спартака» чуть сильнее, чем основа ЦСКА — при том, что травмирован важный для «армейцев» Влашич.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   85 / 686
вчера в 17:04
А все потому, что за Спартак был, как обычно, арбитр! Сложно играть вдесятером против двенадцати человек:(
Сов Армия
Сов Армия
   257 / 686
вчера в 11:43
Отвечу некоторым танкистам. Судя по твоему комментарию 17 лет чемпионат клубы выигрывали не потому что сильно играли, а потому что это спартак проигрывал. На правду обижаться не надо.
Т34
Т34 ответил Сов Армия
   150 / 686
вчера в 11:08
Прошлый сезон показал у кого основа сильнее, ведь состав почти не изменился и у ЦСКА и Спартака. А бред такой от экспертов спартака противно читать, из года в год говорят одно и тоже, что спартак уже чемпион, а проходит сезон и турнирная таблица расставляет все на свои места
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       28 / 686
    вчера в 10:43
    Мостовой учи матчасть, у ЦСКА не играли игроки основы, Акинфеев, Фернандес, Влашич, Сигурдсон, Дивеев....и прошлый сезон уже показал как с этими игроками основы ЦСКА нагнул спартак на открывашке 2:0
    13 RUS
    13 RUS
       226 / 686
    вчера в 10:07
      Морозовский
      Морозовский
         15 / 686
      вчера в 10:06
      у "Спартака" нет основы.
      Jum13
      Jum13
         21 / 686
      вчера в 09:59
      Да - симулянты и провокаторы свиней знают своё дело
      Сов Армия
      Сов Армия
         257 / 686
      вчера в 09:56
      Прошлый сезон показал у кого основа сильнее, ведь состав почти не изменился и у ЦСКА и Спартака. А бред такой от экспертов спартака противно читать, из года в год говорят одно и тоже, что спартак уже чемпион, а проходит сезон и турнирная таблица расставляет все на свои места
      Footbolista
      Footbolista
         4 / 686
      вчера в 09:10
      Конина как всегда о судействе ноет...при поддержке верного бомжесектора)...
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 686
      вчера в 08:51
      Что такое основа Спартака? Правильно, это судейский корпус, харчующийся у Федуна. Даже в товарняках договариваются с судьями. Гыгыгы
      Samuelsen
      Samuelsen ответил ОлегаТэ
      вчера в 08:46
      Саня, а вчера играла "основа" ЦСКА? Спартачи всегда такие весёлые - 12 игроков "основы" Спартака (кстати, поздравляю с сомнительным трансфером австрийского арбитра - вряд ли он далее пригодится) против "основы" ЦСКА без Акинфеева, Фернандеса, Влашича, Бистровича да ещё и в меньшинстве... Спора нет - Спартак ЧУТЬ-ЧУТЬ сильнее... =D =D =D =D
      Сигурдссон еще
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил Charismatic
         11 / 686
      вчера в 08:38
      А 6 апреля вчера было или когда? Напомни пожалуйста. Хотя может в питере своё время какое-то
      Ну речь то про основу....
      Но этот эксперт утверждает что то про основу ЦСКА.....а как можно это делать если на поле не было Акинфеева,Сигурдссона,Марио Фернандеса,Влашича и пр...
      Кажется ему...))
      Последний матч когда команды играли основами...и в равных составах...был именно 6-го апреля...когда ЦСКА всухую обыграл Спартак...

      Наверно если бы ЦСКА играл основой....этого интервью Мостового просто не было бы...))))
      ДАША Д
      ДАША Д
         109 / 686
      вчера в 08:30
      ЦСКА пока слабее конкурентов.
      viking88
      viking88 ответил cska plus
         102 / 686
      вчера в 08:27
      Послушайте, мне кажется мостовой по разуму догнал рейнгольда хотя гораздо моложе.
      ну ты то всяко их обогнал... ты один такой)))
      viking88
      viking88 ответил ОлегаТэ
         102 / 686
      вчера в 08:26
      Саня, а вчера играла "основа" ЦСКА? Спартачи всегда такие весёлые - 12 игроков "основы" Спартака (кстати, поздравляю с сомнительным трансфером австрийского арбитра - вряд ли он далее пригодится) против "основы" ЦСКА без Акинфеева, Фернандеса, Влашича, Бистровича да ещё и в меньшинстве... Спора нет - Спартак ЧУТЬ-ЧУТЬ сильнее... =D =D =D =D
      да харош ныть, тренировка же... никто всерьез эту игру не воспринимает! конечно интереснее было бы, если удаления бы не было
      Шуnя771
      Шуnя771
         75 / 686
      вчера в 08:04
      Армейцы традиционно сильнее Спартака в исполнение одиннадцатиметровых....)


      Так что "середину поля" можно отдать...)
      LOpp
      LOpp
         6 / 686
      вчера в 07:52
      Спартак был на голову сильнее цска.
      Этого австрийского судью в наш бы чемпионат. цска через год в ФНЛ вылетит.
      drug01
      drug01
         69 / 686
      вчера в 07:44
      Главные игры впереди....
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Jeck Denielse
         8 / 686
      вчера в 07:41
      ты лучше мне скажи чего Богданыч ваших на порку очередную не привез?, не ужто что он и впрямь как ты считает ,что у нас равные силы(1:1) ?)))))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Jeck Denielse
         8 / 686
      вчера в 07:24
      Джек,ты еще бы матчи с Реалом в пример привел))) скажешь,тоже,то 15 очковый гандикамп примомнишь а то забываешь что несколько лет обыграть нас не можете,метаешься))
      таблица турнирная не по силе составляется да а вот кубки берут те кто на конкретном отрезке сильнее
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         8 / 686
      вчера в 07:23
      Срочно статью про стоимость армейцев и про агентов Спартака
      mihaluch
      mihaluch
         42 / 686
      вчера в 06:48
      Но чуть- чуть слабее основы "Ливерпуля"
      sir_Alex
      sir_Alex
         33 / 686
      вчера в 06:37
      Не гони, Саня! Одинаковое УГ.
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ
         138 / 686
      вчера в 06:08
      Саня, а вчера играла "основа" ЦСКА?
      Спартачи всегда такие весёлые - 12 игроков "основы" Спартака (кстати, поздравляю с сомнительным трансфером австрийского арбитра - вряд ли он далее пригодится) против "основы" ЦСКА без Акинфеева, Фернандеса, Влашича, Бистровича да ещё и в меньшинстве... Спора нет - Спартак ЧУТЬ-ЧУТЬ сильнее... =D =D =D =D
      beefs
      beefs
         66 / 686
      вчера в 05:21
      Скоро чемпионат, увидим и оценим...
      112910415
      112910415
         44 / 686
      вчера в 05:03
      одинаковые примерно
      Charismatic
      Charismatic ответил Jeck Denielse
         330 / 686
      вчера в 04:39
      Основы..... Спартак М – ЦСКА 0 : 2, 6 апреля 2019 Мостовой: «Основа „Спартака“ чуть сильнее, чем у ЦСКА» ....без комментариев....
      А 6 апреля вчера было или когда? Напомни пожалуйста. Хотя может в питере своё время какое-то
      cska plus
      cska plus
         3 / 686
      вчера в 04:27
      Послушайте, мне кажется мостовой по разуму догнал рейнгольда хотя гораздо моложе.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         11 / 686
      вчера в 03:43
      Основы.....
      Спартак М – ЦСКА 0 : 2, 6 апреля 2019
      Мостовой: «Основа „Спартака“ чуть сильнее, чем у ЦСКА»

      ....без комментариев....
      Алексей .N
      Алексей .N
         247 / 686
      вчера в 02:07
      Мостовой,это была не основа ЦСКА !!!только больше никому не говори,это секрет😁
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