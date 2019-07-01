Мостовой: «Основа „Спартака“ чуть сильнее, чем у ЦСКА»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о встрече «Спартака» и ЦСКА (3:1), которая состоялась в рамках Кубка Париматч Премьер.
Было много замен, молодых ребят, поэтому и случаются ошибки. Если мы берем игру «Спартака» и ЦСКА основой, мне кажется, на данный момент основные игроки «Спартака» чуть сильнее, чем основа ЦСКА — при том, что травмирован важный для «армейцев» Влашич.
Но этот эксперт утверждает что то про основу ЦСКА.....а как можно это делать если на поле не было Акинфеева,Сигурдссона,Марио Фернандеса,Влашича и пр...
Кажется ему...))
Последний матч когда команды играли основами...и в равных составах...был именно 6-го апреля...когда ЦСКА всухую обыграл Спартак...
Наверно если бы ЦСКА играл основой....этого интервью Мостового просто не было бы...))))
Но этот эксперт утверждает что то про основу ЦСКА.....а как можно это делать если на поле не было Акинфеева,Сигурдссона,Марио Фернандеса,Влашича и пр...
Кажется ему...))
Последний матч когда команды играли основами...и в равных составах...был именно 6-го апреля...когда ЦСКА всухую обыграл Спартак...
Наверно если бы ЦСКА играл основой....этого интервью Мостового просто не было бы...))))
Так что "середину поля" можно отдать...)
Так что "середину поля" можно отдать...)
Этого австрийского судью в наш бы чемпионат. цска через год в ФНЛ вылетит.
Этого австрийского судью в наш бы чемпионат. цска через год в ФНЛ вылетит.
таблица турнирная не по силе составляется да а вот кубки берут те кто на конкретном отрезке сильнее
таблица турнирная не по силе составляется да а вот кубки берут те кто на конкретном отрезке сильнее
Спартачи всегда такие весёлые - 12 игроков "основы" Спартака (кстати, поздравляю с сомнительным трансфером австрийского арбитра - вряд ли он далее пригодится) против "основы" ЦСКА без Акинфеева, Фернандеса, Влашича, Бистровича да ещё и в меньшинстве... Спора нет - Спартак ЧУТЬ-ЧУТЬ сильнее... =D =D =D =D
Спартачи всегда такие весёлые - 12 игроков "основы" Спартака (кстати, поздравляю с сомнительным трансфером австрийского арбитра - вряд ли он далее пригодится) против "основы" ЦСКА без Акинфеева, Фернандеса, Влашича, Бистровича да ещё и в меньшинстве... Спора нет - Спартак ЧУТЬ-ЧУТЬ сильнее... =D =D =D =D
Спартак М – ЦСКА 0 : 2, 6 апреля 2019
Мостовой: «Основа „Спартака“ чуть сильнее, чем у ЦСКА»
....без комментариев....
Спартак М – ЦСКА 0 : 2, 6 апреля 2019
Мостовой: «Основа „Спартака“ чуть сильнее, чем у ЦСКА»
....без комментариев....