Мостовой: «Основа „Спартака“ чуть сильнее, чем у ЦСКА»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о встрече «Спартака» и ЦСКА (3:1), которая состоялась в рамках Кубка Париматч Премьер.

Было много замен, молодых ребят, поэтому и случаются ошибки. Если мы берем игру «Спартака» и ЦСКА основой, мне кажется, на данный момент основные игроки «Спартака» чуть сильнее, чем основа ЦСКА — при том, что травмирован важный для «армейцев» Влашич.