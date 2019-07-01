Панюков: «Для меня главное - играть, а как клубы договаривались - их дело»

Форвард «Урала» прокомментировал свой уход из «Зенита». У «сине-бело-голубых» осталось приоритетное право выкупа игрока.

Этот пункт, действительно, инициатива «Зенита». «Урал» всё устроило. Понятно, если зенитовцы будут меня выкупать, то уже за другую сумму. Зачем это нужно «Зениту»? Честно? Мне абсолютно без разницы. Для меня главное - играть, а как клубы договаривались - их дело. На тысячу процентов меня всё устроило! Все довольны! Именно такой развязки ждали. Сейчас мы готовимся к сезону на сборе в Словении. В «Урале» очень хороший коллектив. Не важно на контракте ты или в аренде. Я как влился в команду, так и продолжаю в ней находиться. Ничего не поменялось, за исключением подписанного контракта.