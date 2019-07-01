ГлавнаяНовости

Панюков: «Для меня главное - играть, а как клубы договаривались - их дело»

сегодня, 09:10

Форвард «Урала» Андрей Панюков прокомментировал свой уход из «Зенита». У «сине-бело-голубых» осталось приоритетное право выкупа игрока.

Этот пункт, действительно, инициатива «Зенита». «Урал» всё устроило. Понятно, если зенитовцы будут меня выкупать, то уже за другую сумму. Зачем это нужно «Зениту»? Честно? Мне абсолютно без разницы. Для меня главное - играть, а как клубы договаривались - их дело. На тысячу процентов меня всё устроило! Все довольны! Именно такой развязки ждали. Сейчас мы готовимся к сезону на сборе в Словении. В «Урале» очень хороший коллектив. Не важно на контракте ты или в аренде. Я как влился в команду, так и продолжаю в ней находиться. Ничего не поменялось, за исключением подписанного контракта.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Овчинников: «Лимит на легионеров нам ничего не дал»
Сегодня, 14:08 Комментарии21
Газзаев: «Зелимхан Бакаев очень умело идет в обводку»
Сегодня, 14:02 Комментарии8
Лепёхин: «„Зениту“ нужна „свежая кровь“»
Сегодня, 11:33 Комментарии14
Колосков: «А где воспитанники „Зенита“?»
Сегодня, 11:23 Комментарии79
Оздоев: «Дзюба хорошо шутит, а Барриос поёт как Канье Уэст»
Сегодня, 11:13 Комментарии12
Федьков: «Пусть Глушаков и дальше показывает, как живет в Грозном»
Сегодня, 10:45 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 16:38
Правильно мыслит товарищ.
BDA8181
BDA8181
   327 / 673
сегодня в 12:50
Вообще политика Урала и Уфы мне нравится. Такое впечатление что у них спордиры обучались в европейских клубах. Худо бедно живут но составы боевые делают. А главное не жадничают. Вовремя продают и покупают не дорого.
Zenit_84
Zenit_84
   82 / 673
сегодня в 10:25
Всё верно
ДАША Д
ДАША Д
   101 / 673
сегодня в 09:42
Хотел бы только играть в Зенит не переходил бы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100