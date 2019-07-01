Алиев: «Курил почти всю карьеру»

Бывший игрок «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев вспомнил свои вредные привычки.
Скажу так. Все спортсмены пили, пьют и будут пить. Главное, чтобы все было в меру – мы же не роботы. Наркотики не пробовал. Никогда и не тянуло. Единственный наркотик, который я пробовал, это алкоголь. Курил почти всю карьеру, но сигареты мне никогда не мешали. Многие футболисты курят.
Ранее Алиев рассказал о дружбе с иностранными футболистами.
локомотив --> динамо киев --> анжи --> рух (винники) --> катандзаро --> тараз .....
проснись, дядя
локомотив --> динамо киев --> анжи --> рух (винники) --> катандзаро --> тараз .....
проснись, дядя