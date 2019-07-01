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Алиев: «Курил почти всю карьеру»

сегодня, 15:15

Бывший игрок «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев вспомнил свои вредные привычки.

Скажу так. Все спортсмены пили, пьют и будут пить. Главное, чтобы все было в меру – мы же не роботы. Наркотики не пробовал. Никогда и не тянуло. Единственный наркотик, который я пробовал, это алкоголь. Курил почти всю карьеру, но сигареты мне никогда не мешали. Многие футболисты курят.

Ранее Алиев рассказал о дружбе с иностранными футболистами

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   316 / 673
сегодня в 17:04
А никотин это разве не наркотик?!А еще на Газзаева жалуется
Faustello
Faustello
   8 / 673
сегодня в 16:52
Глушаков взломал акку Алиева и дал вью )))
Faustello
Faustello ответил удав
   8 / 673
сегодня в 16:52
а свинью разрывает=)
))))
Faustello
Faustello
   8 / 673
сегодня в 16:51
Есть чё???
dino-hsv
dino-hsv
   177 / 673
сегодня в 16:44
"сигареты мне никогда не мешали"
локомотив --> динамо киев --> анжи --> рух (винники) --> катандзаро --> тараз .....

проснись, дядя
КЭТиК
КЭТиК
   97 / 673
сегодня в 16:42
Потому так и остался в подающих надежду.
dimagas1
dimagas1
   198 / 673
сегодня в 16:05
Своей ленью и пофигизмом от части через влияние Милевского и угробил себе карьру,семью и жизнь.
Питер Ман
Питер Ман
   69 / 673
сегодня в 16:01
Типичный укроинец-свидомит, наверно и на майдане скакал всю карьеру
CSKA2012
CSKA2012
   164 / 673
сегодня в 15:55
Тихоновецкий тоже курил , но ни сигареты))
удав
удав ответил Footbolista
   152 / 673
сегодня в 15:53
А в цска не курят...потому, что капля никотина убивает лошадь))...
а свинью разрывает=)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   143 / 673
сегодня в 15:33
Никогда не мешали они ему, поэтому ты под конец карьеры уже не играл толком.
Footbolista
Footbolista
   5 / 673
сегодня в 15:30
А в цска не курят...потому, что капля никотина убивает лошадь))...
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 15:18
Поэтому на поле был пешеходом а жалуешься на тренера.
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