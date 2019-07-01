Алиев: «Курил почти всю карьеру»

Бывший игрок «Локомотива» и киевского «Динамо» вспомнил свои вредные привычки.

Скажу так. Все спортсмены пили, пьют и будут пить. Главное, чтобы все было в меру – мы же не роботы. Наркотики не пробовал. Никогда и не тянуло. Единственный наркотик, который я пробовал, это алкоголь. Курил почти всю карьеру, но сигареты мне никогда не мешали. Многие футболисты курят.