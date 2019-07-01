Алиев: «Иногда разыгрывал темнокожих, называя их негрилами»

Бывший хавбек киевского «Динамо» и московского «Локомотива» рассказал о дружбе с иностранными футболистами.

Со всеми были ровные отношения. Они же в основном друг с другом общаются. Бразильцы если вместе собирались, то устраивали небольшой карнавал – всегда пели. Я иногда разыгрывал темнокожих, приносил бананы и говорил: «Привет, негрила». Но это все в шутку – никто не обижался.