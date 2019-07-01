Алиев: «Иногда разыгрывал темнокожих, называя их негрилами»

Бывший хавбек киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев рассказал о дружбе с иностранными футболистами.
Со всеми были ровные отношения. Они же в основном друг с другом общаются. Бразильцы если вместе собирались, то устраивали небольшой карнавал – всегда пели. Я иногда разыгрывал темнокожих, приносил бананы и говорил: «Привет, негрила». Но это все в шутку – никто не обижался.
Ранее Алиев вспомнил совместную работу с бывшим тренером «Динамо» Валерием Газзаевым.
— Привет, нигрилы!
— Привет, быдло!
— Вы офигели что ли меня оскорблять? Ща отхватите!
— Привет, нигрилы!
— Привет, быдло!
— Вы офигели что ли меня оскорблять? Ща отхватите!
https://youtu.be/rJNxWDnDy_Y
https://youtu.be/lGlZyiml_z0