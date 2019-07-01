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Алиев: «Иногда разыгрывал темнокожих, называя их негрилами»

сегодня, 15:10

Бывший хавбек киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александр Алиев рассказал о дружбе с иностранными футболистами.

Со всеми были ровные отношения. Они же в основном друг с другом общаются. Бразильцы если вместе собирались, то устраивали небольшой карнавал – всегда пели. Я иногда разыгрывал темнокожих, приносил бананы и говорил: «Привет, негрила». Но это все в шутку – никто не обижался.

Ранее Алиев вспомнил совместную работу с бывшим тренером «Динамо» Валерием Газзаевым.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил allemz
   36 / 673
сегодня в 16:56
Типичный постсовковый футболист.
С минимумом интеллекта.
Ozabot
Ozabot
   490 / 673
сегодня в 16:44
Шутник от бога прям.
— Привет, нигрилы!
— Привет, быдло!
— Вы офигели что ли меня оскорблять? Ща отхватите!
311
311
   22 / 673
сегодня в 16:11
Не один ты такой!
CSKA2012
CSKA2012
   164 / 673
сегодня в 15:53
Они с ним в кабаке сидели бухали и брали интервью?))
dimagas1
dimagas1
   198 / 673
сегодня в 15:43
Потому Аливев и бухал,никто не воспринимал его юмор)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   143 / 673
сегодня в 15:36
- Привет носатый
ДСА
ДСА
   125 / 673
сегодня в 15:33
Оказывается настоящий расист.
Паровозов
Паровозов
   429 / 673
сегодня в 15:16
Юморист Санёк, жаль быстро закончил как футболист, нога пушка была.
Left Boy
Left Boy
   240 / 673
сегодня в 15:15
боюсь вам не стоит заниматься юмором
Faustello
Faustello
   8 / 673
сегодня в 15:14
А негриллы наверное брали банан, а в ответ в руки метлу втюхивали и говорили - Джамшут иди мети )))
allemz
allemz
   100 / 673
сегодня в 15:13
Типичный постсовковый футболист.
cska plus
cska plus
   3 / 673
сегодня в 15:12
    wingback
    wingback
       172 / 673
    сегодня в 15:11
    А я не разыгрываю, просто называю негрилами...
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