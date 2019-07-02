Федун: «Задача на сезон – гарантированный выход в Лигу чемпионов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о ближайших целях команды.

Будем делать всё, чтобы бороться за самые высокие места. Поставлена задача на сезон – гарантированное попадание в Лигу чемпионов, это первое или второе место.

Наша задача – подготовить молодую и конкурентноспособную команду с прицелом на будущее. Ребята, которых вы видели в матче с ЦСКА , не хуже разрекламированных «армейцев». Ничем не хуже, а может, и лучше. Те же Умяров и Игнатов на два года младше Ахметова и Облякова. И не уступают им!

Посмотрим. Всякое бывает. Случается, что человек в 18 и 19 лет играет хорошо, а в 20 тормозит. Тот же Мелкадзе в юношах был намного сильнее Чалова. Но где сейчас Чалов и где Мелкадзе? У Георгия, впрочем, большие амбиции вернуться на прежний уровень.