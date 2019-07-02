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Федун: «Задача на сезон – гарантированный выход в Лигу чемпионов»

сегодня, 01:59

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о ближайших целях команды.

Будем делать всё, чтобы бороться за самые высокие места. Поставлена задача на сезон – гарантированное попадание в Лигу чемпионов, это первое или второе место. 

Наша задача – подготовить молодую и конкурентноспособную команду с прицелом на будущее. Ребята, которых вы видели в матче с ЦСКА, не хуже разрекламированных «армейцев». Ничем не хуже, а может, и лучше. Те же Умяров и Игнатов на два года младше Ахметова и Облякова. И не уступают им! 

Посмотрим. Всякое бывает. Случается, что человек в 18 и 19 лет играет хорошо, а в 20 тормозит. Тот же Мелкадзе в юношах был намного сильнее Чалова. Но где сейчас Чалов и где Мелкадзе? У Георгия, впрочем, большие амбиции вернуться на прежний уровень.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 686
сегодня в 03:24
Чемпионство и ЛЧ ежегодная тема спартака но приходит раз в 16 лет.
cska plus
cska plus
   3 / 686
сегодня в 03:22
Хочет равняться на армейцев но не получается, понимает, что это возможно но не знает как это сделать.
Ваня лучший
Ваня лучший
   218 / 686
сегодня в 03:03
Бредит политрук. Сравнить уиярова и игнатова с Ахметоаым и Облякоаым, а мелкадзепоставить выше Чалова может только хлебнувший сырой нефти с утречка
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 686
сегодня в 02:54
Ой-ой-ой
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
сегодня в 02:16
Все поразному развиваются. Вон Кокорин со Смоловым до 27 все в перспективных ходили, Шатов , Полоз, Яковлев, Соловьев, Таранов ....до сих пор не раскрылись, а какие надежды подавали?!?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   132 / 686
сегодня в 02:06
Не ожидал от Федуна подобной чуши....
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