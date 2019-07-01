ПСЖ нужно избавиться от Неймара

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Главным поставщиком слухов нынешним летом стал Неймар. «Соккер.ру» хочет, чтобы сага о его возвращении в «Барселону» как можно скорее завершилась.

Два года назад весь футбольный мир с замиранием сердца и нескрываемым удивлением следил за тем, как творится история – ПСЖ совершает самый крупный трансфер в истории. «Барселона», назначая сумму отступных простым постукиванием одной кнопкой на клавиатуре, вряд ли всерьез думала, что найдется клуб, который сумеет эти цифры превратить в евро и заплатить – 222 миллиона. Немыслимая цена.

Которая сейчас уже не воспринимается какой-то дикой. В слухах из разнообразной иностранной прессы то и дело можно встретить цифры в районе 300 миллионов. Кстати, в разговорах, касающихся как раз Неймара. Потому что только вы забыли слезные и душещипательные истории о том, как бразильский нападающий всю жизнь мечтал играть в команде, за которую выступал Сергей Семак, а уже пора писать новый мелодраматический сериал на тему возвращения блудного сына, который все осознал, ошибки понял, раскаивается и готов пойти на все, чтобы снова играть там, где был счастлив.

В этом месте должно быть еще несколько трогательных предложений в духе сериального конвейера федеральных телеканалов. Испанская пресса, осознав, что после того трансфера 2017 года, любая дикость вообще не будет восприниматься таковой, а может претендовать на реалистичность, ударилась во все тяжкие, начав придумывать совершенно фантастические сценарии возвращения Неймара.

Это, безусловно, раздражает боссов ПСЖ , которые строят суперклуб. А такая шумиха вокруг игрока, которого они считают своим лидером и самым ценным активом, как бы унижает, обесценивает все старания. Получается, уже сам Неймар хочет вернуться в «Барселону» и чуть ли не открытым текстом это говорит. Парижанам остается стискивать зубы и твердить заученные вещи наподобие того, что «у него есть действующий контракт», «Неймар остается», «он игрок ПСЖ » и так далее.

Вспоминается ставший уже настоящим мемом случай, когда «Неймар остается» в исполнении игрока «Барселоны» незадолго до ухода бразильца только ленивый не осмеивал. Сейчас ПСЖ рискует оказаться в таком же положении. И вряд ли есть сценарий, который позволит парижанам сохранить лицо. Разве что они продадут Неймара по совершенно немыслимой цене. Например, за те же 300 миллионов евро.

Но в «Барселоне» понимают, что создалась такая ситуация, при которой ПСЖ уже неловко будет удерживать игрока, даже несолидно для клуба, претендующего на топовость. В него как бы все должны проситься, а не пытаться из него убежать. А бразилец именно этим и занимается, понижая статус ПСЖ . Если парижане решат его удерживать, это может привести к открытому конфликту и эскалации напряженности.

Никакой эффективности игры при этом добиться не получится, а расстаться рано или поздно придется. Причем, вероятно, по уже более низкой цене. Либо же конфликт уйдет в терминальную стадию, и рискнувшие пойти на принцип парижане зашлют Неймара подальше от основной команды, как это было с Адриеном Рабьо.

Но тогда скандал обретет кошмарные масштабы. Ситуация снова будет портить атмосферу, репутацию ПСЖ , а заодно и бюджет, потому что платить зарплату ему все равно придется. ПСЖ может попытаться уломать Неймара остаться. Однако это тоже шаг рискованный. Поскольку очевидно, что чисто спортивного желания играть в Париже у бразильца нет.

Это приведет к еще более дестабилизирующей обстановке в команде, которая и без того имеет массу претензий к себе по поводу самоотдачи и мотивации игроков, обвиняемых лишь в стремлении набить банковские счета. Взывать к профессионализму в данном случае бесполезно. Потому что Неймар парень очень эмоциональный, в условиях расшатанной психики он не сможет приносить нормально пользу, а скорее всего снова травмируется.

Это только еще больше разозлит и без того не одобряющих поведение Неймара болельщиков ПСЖ и особенно любителей футбола во Франции в целом. К тому же концентрация внимания на капризной звезде отвлекает и мешает сосредоточиться другим игрокам команды. А в случае ухода Неймара можно попытаться удержать Килиана Мбаппе, не распыляясь по поводу лидерского статуса, а сделав его своим Лионелем Месси, где все будут молиться на юного француза.

Французы, любящие Мбаппе, легко примут его как молодого и талантливого вожака столичной команды. У самого Килиана будет больше мотивации прорываться с ПСЖ , а не рваться в «Реал». Хотя, возможно, время уже упущено, и сам Мбаппе грезит игрой под руководством Зинедина Зидана. Так ПСЖ показывает пример, когда сквозь пальцы утекает все ценное, что пытались собрать. Потому что гребли слишком много и неосмотрительно. Неаккуратно.