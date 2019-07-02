ГлавнаяНовости

Агент: «Фернандес останется в ЦСКА»

сегодня, 13:57

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не покинет клуб этим летом. Об этом заявил агент игрока Жорже Машаду.

Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА в это трансферное окно. Он остается.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Зенит» и «Атлетико».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Червиченко: «Зе Луиш принес достаточно пользы „Спартаку“»
Сегодня, 15:14 Комментарии0
Быстров: «„Краснодар“ планирует подписать еще двух новичков»
Сегодня, 15:12 Комментарии0
Быстров: «Маркизио же бестолковый был совсем!»
Сегодня, 15:08 Комментарии2
Быстров: «ЦСКА - молодцы»
Сегодня, 15:05 Комментарии1
Агент: «Многие клубы интересуются Чаловым»
Сегодня, 14:53 Комментарии3
Медведев: «Рассчитывали, что Маркизио еще сыграет в „Зените“»
Сегодня, 13:28 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   41 / 683
сегодня в 15:02
ЦСКА ничего не потерял и "Зенит"ничего не приобрёл.
Питер Ман
Питер Ман
   64 / 683
сегодня в 14:52
Пусть сидит в Цска, 30 млн слишком много за него
Багров-брат
Багров-брат
   116 / 683
сегодня в 14:39
И это правильный ответ!...))) Марио самим нужен...)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 683
сегодня в 14:35
Гинер же сказал, что Марио не продается!!!
Бог солнца
Бог солнца
сегодня в 14:35
Фернандес второй по значимости игрок после Акинфеева у армейцев. На поле и в защите и в атаке работает. Продать дело не хитрое. Найти полноценную замену - большая проблема
ermak6848
ermak6848
   200 / 683
сегодня в 14:33
хорошая новость
particular
particular
   11 / 683
сегодня в 14:29
Сделка по Марио могла восполнить финансовый недобор от непопадания в ЛЧ...
Армейцы аккуратно приобретают и продают, - значит такой исход с Фернандесом наиболее оптимален в обозримом будущем...
Великолепный
Великолепный
   21 / 683
сегодня в 14:25
Такой ИГРОЧИЩЕ нам самим нужен!
cska plus
cska plus
   4 / 683
сегодня в 14:15
Атлетико понятно, а чем Зенит лучше или престижнее ЦСКА, армейцы более титулованный клуб может быть только этим.
VIPded
VIPded
   312 / 683
сегодня в 14:14
Обнадеживает новость. Но вполне может быть и отголоском торга...
Удачи Марио с ЦСКА!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 683
сегодня в 14:13
Уверен зимой уйдёт, ему нужна ЛЧ, ему карьеру скоро завершать
Jum13
Jum13
   22 / 683
сегодня в 14:13
Это было и так понятно.

В телеге пишут, что ресурс Elbiad утверждает, что ЦСКА всё же достиг договорённости о трансфере алжирского форварда Найджи за 2,2 млн
Don trambon
Don trambon
   99 / 683
сегодня в 14:06
Так Луп сегодня писал мне что видел баннер тут на котором футболист зенита Марио Фернандес изображён.

Совсем всё плохо у человека, набирайте 103(
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   327 / 683
сегодня в 14:05
Облом.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100