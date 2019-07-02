Агент: «Фернандес останется в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не покинет клуб этим летом. Об этом заявил агент игрока Жорже Машаду.
Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА в это трансферное окно. Он остается.
Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Зенит» и «Атлетико».
Защитник ЦСКА Марио Фернандес не покинет клуб этим летом. Об этом заявил агент игрока Жорже Машаду.
Фернандес никуда не уйдет из ЦСКА в это трансферное окно. Он остается.
Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Зенит» и «Атлетико».
Армейцы аккуратно приобретают и продают, - значит такой исход с Фернандесом наиболее оптимален в обозримом будущем...
Армейцы аккуратно приобретают и продают, - значит такой исход с Фернандесом наиболее оптимален в обозримом будущем...
https://www.youtube.com/watch?v=-ktGJ-OyTHg
Удачи Марио с ЦСКА!!!
Удачи Марио с ЦСКА!!!
В телеге пишут, что ресурс Elbiad утверждает, что ЦСКА всё же достиг договорённости о трансфере алжирского форварда Найджи за 2,2 млн
В телеге пишут, что ресурс Elbiad утверждает, что ЦСКА всё же достиг договорённости о трансфере алжирского форварда Найджи за 2,2 млн
Совсем всё плохо у человека, набирайте 103(
Совсем всё плохо у человека, набирайте 103(