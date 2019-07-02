Медведев: «Рассчитывали, что Маркизио еще сыграет в „Зените“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход из клуба полузащитника .

К сожалению, последствия травм, перенесенных Маркизио за время карьеры, не позволили ему сыграть по максимуму. Он провел за «Зенит» 15 матчей, забил 2 гола и всей своей работой показывал высокопрофессиональное отношение к делу, преданность клубу, цвета которого он с гордостью носил. И мы это ценим.

Конечно, очень жаль, что в 33 года ему пришлось перенести сложную операцию. И после долгих раздумий и обсуждений мы приняли решение о расторжении контракта. Так будет лучше и для Клаудио, и для клуба. Условия, думаю, приемлемые и для него, и для нас. Обид никто друг на друга держать не будет. Маркизио, в первую очередь, хочется пожелать восстановления.

В его возвращение в общую группу верили до последнего, рассчитывали, что Маркизио еще сыграет в «Зените». Но получилось так, как получилось. Остается только пожелать ему скорейшего выздоровления.