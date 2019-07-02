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Медведев: «Рассчитывали, что Маркизио еще сыграет в „Зените“»

сегодня, 13:28

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход из клуба полузащитника Клаудио Маркизио.

К сожалению, последствия травм, перенесенных Маркизио за время карьеры, не позволили ему сыграть по максимуму. Он провел за «Зенит» 15 матчей, забил 2 гола и всей своей работой показывал высокопрофессиональное отношение к делу, преданность клубу, цвета которого он с гордостью носил. И мы это ценим.

Конечно, очень жаль, что в 33 года ему пришлось перенести сложную операцию. И после долгих раздумий и обсуждений мы приняли решение о расторжении контракта. Так будет лучше и для Клаудио, и для клуба. Условия, думаю, приемлемые и для него, и для нас. Обид никто друг на друга держать не будет. Маркизио, в первую очередь, хочется пожелать восстановления.

В его возвращение в общую группу верили до последнего, рассчитывали, что Маркизио еще сыграет в «Зените». Но получилось так, как получилось. Остается только пожелать ему скорейшего выздоровления.

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Все комментарии
серый1925
серый1925
   441 / 683
сегодня в 14:49
успехов Маркизио
Miaf
Miaf ответил Footbolista
   101 / 683
сегодня в 14:15
Маркизио: Рассчитывал еще пару лимонов € откачать у питерских бабушек....
Бедные питерские бабушки уже готовы проспонсировать нового аргентоса.
112910415
112910415
   43 / 683
сегодня в 13:41
удалось, к счастью, распроститься...все выдохнули облегченно !
Footbolista
Footbolista
   3 / 683
сегодня в 13:39
Маркизио: Рассчитывал еще пару лимонов € откачать у питерских бабушек....
Denkuz
Denkuz
сегодня в 13:36
Медведев хоть бы враньем не занимался как спартаковские физручишки.
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