Агент: «Многие клубы интересуются Чаловым»

Форвард ЦСКА не ведет переговоры с другими клубами. Об этом заявил агент игрока Шандор Варга.

Ранее сообщалось о том, что 21-летним футболистом интересуются «Лацио» и «Валенсия».

Чалов — лучший бомбардир РПЛ . Многие клубы им интересуются и следят за ним. Но конкретных переговоров с „Валенсией“ и „Лацио“ мы не ведём. Сначала переговоры должны начаться между двумя клубами, а из ЦСКА к нам не обращались.