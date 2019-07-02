Агент: «Многие клубы интересуются Чаловым»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов не ведет переговоры с другими клубами. Об этом заявил агент игрока Шандор Варга.
Ранее сообщалось о том, что 21-летним футболистом интересуются «Лацио» и «Валенсия».
Чалов — лучший бомбардир РПЛ. Многие клубы им интересуются и следят за ним. Но конкретных переговоров с „Валенсией“ и „Лацио“ мы не ведём. Сначала переговоры должны начаться между двумя клубами, а из ЦСКА к нам не обращались.
Что касается того, останется ли Фёдор в ЦСКА летом, никогда не говори «никогда». Он в хорошем клубе с качественным менеджментом и хорошим тренером. Чалов ещё не перерос РПЛ, спешить не надо. Но когда мы устраивали трансфер Аршавина, трансферные окна везде закрылись, но мы успели. Всё может произойти. Но для нас важно, чтобы Чалов ушёл именно туда, где будут наилучшие условия для его карьерного роста.