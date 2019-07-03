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«Монпелье» усилился лучшим ассистентом чемпионата Франции

сегодня, 01:23

Состав «Монпелье» пополнил полузащитник «Нима» Теджи Саванье. 27-летний француз подписал контракт до 2023 года.

Стоит отметить, что Саванье является воспитанником «Монпелье», который он покинул в 2011 году.

В минувшем сезоне Лиги 1 хавбек стал лучшим ассистентом турнира. На его счету 14 голевых передач в 32 матчах чемпионата, также он отличился 6 забитыми мячами.

В начале прошлого сезона Саванье и форвард «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе были дисквалифицированы на несколько матчей по итогам игры 4 тура Лиги 1.

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