«Монпелье» усилился лучшим ассистентом чемпионата Франции

сегодня, 01:23

Состав «Монпелье» пополнил полузащитник «Нима» . 27-летний француз подписал контракт до 2023 года.

Стоит отметить, что Саванье является воспитанником «Монпелье», который он покинул в 2011 году.

В минувшем сезоне Лиги 1 хавбек стал лучшим ассистентом турнира. На его счету 14 голевых передач в 32 матчах чемпионата, также он отличился 6 забитыми мячами.

В начале прошлого сезона Саванье и форвард «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе были дисквалифицированы на несколько матчей по итогам игры 4 тура Лиги 1.