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Переговоры между «Ромой» и Дзаньолой далеки от завершения

сегодня, 22:56

La Gazzetta dello Sport сообщает, что сегодня состоялась встреча между директорами «Ромы» и представителями полузащитника Николо Дзаньолы. Римляне хотят продлить контракт с футболистом, однако в переговорах прогресса пока достигнуто не было.

Хавбек хочет зарабатывать по 2 млн евро за сезон плюс еще до 500 тыс. в виде бонусов. Клуб же предлагает только 1,3 млн евро за сезон, которые благодаря бонусам могут дорасти до 2 млн.

Отметим, что Дзаньоло сегодня исполнилось 20 лет. Его действующий контракт с «Ромой» рассчитан до 2023 года, однако будущее игрока находится под вопросом.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил за Дзаньоло 35 млн евро.

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