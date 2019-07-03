Карпин: «Цель на новый сезон - бороться за каждое очко»

Главный тренер «Ростова» подвел итоги сборов и назвал задачу команды на сезон-2019/20. В последней игре дончане обыграли ЦСКА (2:1) в рамках Кубка «Матч Премьер».

Как прошли сборы? Обыкновенно. Сборы и сборы. Товарищеские игры. Кто-то форму набирает, кто-то набрал, тактические моменты.

Что касается целей на следующий сезон… Бороться за каждое очко. Дай бог возможность будет побороться и за еврокубки. Но это желание наше, не задача. А желание есть, но оно есть и у всех соперников.

Ресурсы? Можно добиваться и без них. «Реал Сосьедад» (в сезоне-2002/03 с Карпиным в составе) занял второе место без ресурсов.