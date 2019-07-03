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Карпин: «Цель на новый сезон - бороться за каждое очко»

вчера, 23:07

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги сборов и назвал задачу команды на сезон-2019/20. В последней игре дончане обыграли ЦСКА (2:1) в рамках Кубка «Матч Премьер».

Как прошли сборы? Обыкновенно. Сборы и сборы. Товарищеские игры. Кто-то форму набирает, кто-то набрал, тактические моменты.

Что касается целей на следующий сезон… Бороться за каждое очко. Дай бог возможность будет побороться и за еврокубки. Но это желание наше, не задача. А желание есть, но оно есть и у всех соперников.

Ресурсы? Можно добиваться и без них. «Реал Сосьедад» (в сезоне-2002/03 с Карпиным в составе) занял второе место без ресурсов.

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Все комментарии
drive45
drive45
   348 / 692
вчера в 23:49
Кто против, ждем подтверждения в официальных играх.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 692
вчера в 23:47
Ни Головин, ни Влашич, ни Кузяев, ни Шапи Сулейманов никогда даже не приблизятся к уровню Георгича
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 692
вчера в 23:44
Легенда, кто не согласен- обосную
1asss
1asss
   433 / 692
вчера в 23:23
Карпин прав. Пред сборы эь\то лауда. Чемпион всегда ЦСКА!!!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   465 / 692
вчера в 23:21
Смелое высказывание !
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