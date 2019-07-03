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Бистрович: «Шарлия готов заменить Бекао в ЦСКА. Иначе его бы тут не было»

сегодня, 22:20

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением о хорватском защитнике Звонимире Шарлии, который перешел в состав «армейцев» из клуба «Славен Белупо» на правах аренды.

Всегда здорово, когда в твою команду переходит кто-то из твоей страны, твоего города, твоей команды. Помогаю Звонимиру со всем в ЦСКА. Думаю, адаптация пройдет быстро. Играть он уже начал.

О переходе в ЦСКА Шарлия меня не спрашивал: я был на юношеском Евро. Обменялись двумя-тремя сообщениями. Звонимир старше меня на два года, но мы проводили вместе пару матчей в юношеской команде «Славена Белупо» и несколько раз тренировались вместе в основе.

Конечно, Шарлия готов заменить Бекао. Иначе его бы тут не было.

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