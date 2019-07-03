Ганчаренко: «Нашей команде было важно получить новый опыт»

Рулевой ЦСКА высказался о поражении «армейцев» от «Ростова» (1:2) в Кубке «Матч Премьер».

Могу сказать, что нашей команде было важно получить новый опыт на этом турнире. Нам еще есть над чем работать, нужно улучшить взаимодействия в обороне и атаке. Если улучшим, то можно с оптимизмом смотреть в будущее. В этом же матче были ошибки и потери, которые привели к пропущенным мячам.

Успех - это путь от неудачи к неудаче, потом что-то должно получиться. Мы верим в ребят, у них копится энергия для следующих матчей.

Почему с «Ростовом» на играли в три центральных защитника? У нас есть проблемы в этой зоне, так что исходим из того, что есть.