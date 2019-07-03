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Ганчаренко: «Нашей команде было важно получить новый опыт»

сегодня, 22:31
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Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался о поражении «армейцев» от «Ростова» (1:2) в Кубке «Матч Премьер».

Могу сказать, что нашей команде было важно получить новый опыт на этом турнире. Нам еще есть над чем работать, нужно улучшить взаимодействия в обороне и атаке. Если улучшим, то можно с оптимизмом смотреть в будущее. В этом же матче были ошибки и потери, которые привели к пропущенным мячам.

Успех - это путь от неудачи к неудаче, потом что-то должно получиться. Мы верим в ребят, у них копится энергия для следующих матчей.

Почему с «Ростовом» на играли в три центральных защитника? У нас есть проблемы в этой зоне, так что исходим из того, что есть.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Ганчаренко Виктор
Источник: Матч ТВРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 23:08
Нормально, злее будут. Вон зимой на предсезонке не одного матча не проиграли и что получили весной?
JY_918
JY_918
   572 / 697
сегодня в 23:01
Лучше получать новый опыт, выигрывая, а не проигрывая.
mangoх12
mangoх12
   31 / 697
сегодня в 22:46
Как бы от тебя поскорее избавиться, не будет с тобой толку , каждый матч одни и теже отмазки. Гинер очнись!
pomor45
pomor45
   86 / 697
сегодня в 22:45
Что-то невнятное мелет. Нужно наладить атаку и оборону, а что еще есть?
cska plus
cska plus
   7 / 697
сегодня в 22:40
Ждём начала сезона.
Еврей1
Еврей1
   349 / 697
сегодня в 22:36
Смешно
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