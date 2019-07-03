Бистрович: «Влашич очень хотел остаться с нами, с первого же дня в ЦСКА»

Хорватский полузащитник ЦСКА сообщил, что его соотечественник хотел остаться в составе «армейцев» с первого же дня. В итоге московский клуб выкупил Влашича у «Эвертона».

Говорили с Влашичем о его будущем всю вторую часть сезона. Он очень хотел остаться с нами, с первого же дня в ЦСКА . Никола знал, что здесь отличное место для его развития.