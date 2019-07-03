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Бистрович: «Влашич очень хотел остаться с нами, с первого же дня в ЦСКА»

сегодня, 21:29

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович сообщил, что его соотечественник Никола Влашич хотел остаться в составе «армейцев» с первого же дня. В итоге московский клуб выкупил Влашича у «Эвертона».

Говорили с Влашичем о его будущем всю вторую часть сезона. Он очень хотел остаться с нами, с первого же дня в ЦСКА. Никола знал, что здесь отличное место для его развития.

Влашич находился в переговорах с ЦСКА и «Эвертоном» и, к счастью для нас, ЦСКА смог обо всем договориться.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
   24 / 697
сегодня в 21:36
Все удалось!
Влашич с нами👍👍👍
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