Бистрович: «Влашич очень хотел остаться с нами, с первого же дня в ЦСКА»

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович сообщил, что его соотечественник Никола Влашич хотел остаться в составе «армейцев» с первого же дня. В итоге московский клуб выкупил Влашича у «Эвертона».
Говорили с Влашичем о его будущем всю вторую часть сезона. Он очень хотел остаться с нами, с первого же дня в ЦСКА. Никола знал, что здесь отличное место для его развития.
Влашич находился в переговорах с ЦСКА и «Эвертоном» и, к счастью для нас, ЦСКА смог обо всем договориться.
Влашич с нами👍👍👍
Влашич с нами👍👍👍