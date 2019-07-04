«Зенит» представил форму на новый сезон

сегодня, 14:21

«Зенит» показал форму на сезон-2019/20.

Домашний комплект выполнен в лазурном цвете, тогда как гостевая экипировка белая.

«Палитра домашнего комплекта формы сине-бело-голубых вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолета „Зенита“.

Гостевая форма отражает мастерство, гордость и благородство игроков петербуржцев, а строгость и лаконичность белоснежного комплекта усиливают фокус на деталях, выполненных в традиционных цветах: яркие акценты сочетаются с линиями на спине, манжетами, воротником и гетрами», — говорится в сообщении.

В новой форме питерцы выступят уже 6 июля, в матче за Суперкубок России против «Локомотива».