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Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

сегодня, 15:26

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его подопечного, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина, этапировали в колонию ещё вчера утром.

Мамаева, Кокорина и остальных увезли ещё вчера утром в третье СИЗО Белгорода, а оттуда ребят уже отправят в колонию в Белгородской области.

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Все комментарии
No problem
No problem
   60 / 694
сегодня в 16:31
Из-за непогрешимости и тупости своей,
загубили карьеры и в урки определились.
Бараны.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик ответил ermak6848
   190 / 694
сегодня в 16:29
кому нужны будут эти урки-футболисты, если только в пту
Они ещё накидают Спартаку не одну авоську.
ermak6848
ermak6848
   209 / 694
сегодня в 16:26
кому нужны будут эти урки-футболисты, если только в пту
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   194 / 694
сегодня в 16:25
Через 4-5 месяцев откинутся горемыки.
13 RUS
13 RUS
   263 / 694
сегодня в 16:19
В старооскольское сизо не завозили?
rubinovyi2
rubinovyi2
   80 / 694
сегодня в 16:14
Наконец-то закончилась эта Санта-Барбара или все-таки нет..?))))
Charlie Scene
Charlie Scene
   184 / 694
сегодня в 16:06
и чё их всех в одну колонию? подельников обычно и по разным колониям этапируют или у москалей так норма?
particular
particular
   4 / 694
сегодня в 15:58
Показательная порка завершилась ожидаемым этапом...
То, как всё было сделано, не станет назиданием для других...
Тага Дага
Тага Дага
   176 / 694
сегодня в 15:57
И сколько дали....кто в курсе?
mihaluch
mihaluch
   52 / 694
сегодня в 15:55
Теперь по этому делу один вопрос открытый:Сколько проживёт Пак.
FILL3286
FILL3286
   20 / 694
сегодня в 15:55
Кокорин опозорил Российский футбол
Школа зенита
А еще культурная столица)) ХАХАХАХАХА
Вот как портят НАРОДНЫЕ МИЛЛИОНЫ
drug01
drug01
   77 / 694
сегодня в 15:49
Что-то долго везут.... На лошадях?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   51 / 694
сегодня в 15:48
Ну, теперь и по этапу сходили.
Мамай купола набьет. Если место найдется...
Gloomy59
Gloomy59
   588 / 694
сегодня в 15:46
Там будет создана команда, для участия в первенстве РПЛ!!!!
Аксинья
Аксинья ответил FILL3286
   66 / 694
сегодня в 15:44
В Валуйки наверное,там есть зона,кокорин кстати сам оттуда родом,30 км от меня!! Ну и земеля однако!
Да вот только узнает ли Родина-мать одного из пропавших своих сыновей...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 694
сегодня в 15:43
"Владимирский централ, ветер северный!"
Don trambon
Don trambon
   43 / 694
сегодня в 15:43
Ну не долго им куковать в принципе осталось, главное отсидеть.
Old16
Old16 ответил ДАША Д
сегодня в 15:38
Кому другим ?
ДАША Д
ДАША Д
   151 / 694
сегодня в 15:33
Их пример - другим наука.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   56 / 694
сегодня в 15:30
FILL3286
FILL3286
   20 / 694
сегодня в 15:29
В Валуйки наверное,там есть зона,кокорин кстати сам оттуда родом,30 км от меня!!
Ну и земеля однако!
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций ответил Брулин
   124 / 694
сегодня в 15:29
Топ трансфер лета осуществлён !
а на сколько контракт заключен?
CSKA2012
CSKA2012
   204 / 694
сегодня в 15:29
Мужики сидите мужиками. И не трогайте вещи обиженный и военных, а то опустят будете потом только на шоу у Малахова актуальны.)))
Брулин
Брулин
   220 / 694
сегодня в 15:27
Топ трансфер лета осуществлён !
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