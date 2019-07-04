Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его подопечного, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина, этапировали в колонию ещё вчера утром.
Мамаева, Кокорина и остальных увезли ещё вчера утром в третье СИЗО Белгорода, а оттуда ребят уже отправят в колонию в Белгородской области.
загубили карьеры и в урки определились.
Бараны.
загубили карьеры и в урки определились.
Бараны.
То, как всё было сделано, не станет назиданием для других...
То, как всё было сделано, не станет назиданием для других...
Школа зенита
А еще культурная столица)) ХАХАХАХАХА
Вот как портят НАРОДНЫЕ МИЛЛИОНЫ
Школа зенита
А еще культурная столица)) ХАХАХАХАХА
Вот как портят НАРОДНЫЕ МИЛЛИОНЫ
Мамай купола набьет. Если место найдется...
Мамай купола набьет. Если место найдется...
Он идет в такую тьму
В Соликамскую тюрьму
Белый лебедь часто сном кошмарным вижу
Он идет в такую тьму
В Соликамскую тюрьму
Белый лебедь часто сном кошмарным вижу
Ну и земеля однако!
Ну и земеля однако!