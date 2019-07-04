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На матч за Суперкубок России продано порядка 23 тысяч билетов

сегодня, 14:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив06.07.2019 в 19:00 Не начался

На матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» продано уже около 23 тысяч билетов. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.

Стоит отметить, что стоимость билетов на игру стартует от 800 рублей.

На данный момент продано около 23 тыс. билетов. В продаже их почти не осталось.

Игра пройдет на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке Москвы. Арена вмещает 25 тысяч 716 человек.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: события  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: ТАССРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
andreika20133
andreika20133 ответил FILL3286
   171 / 698
сегодня в 15:22
А большую часть раздавали как обычно зениту во дворах!!! Хотя могут и манекенов привести)))) ХАХАХАХ Стыдно за зенит
Детский сад. А позиционирушь себя взрослым.
Wolf77785
Wolf77785
   345 / 698
сегодня в 15:12
конечно, кабинеты вечно в сутулой своей москве проводят, лишь бы шансы иметь
Nikola45
Nikola45
   169 / 698
сегодня в 14:58
Не себе не людям! В Питере наверное аншлаг был
FILL3286
FILL3286
   20 / 698
сегодня в 14:48
А большую часть раздавали как обычно зениту во дворах!!!
Хотя могут и манекенов привести)))) ХАХАХАХ
Стыдно за зенит
Miaf
Miaf
   57 / 698
сегодня в 14:43
Тут есть единственный вопрос, зарядили ли Проводниц или нет.
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