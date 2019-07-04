На матч за Суперкубок России продано порядка 23 тысяч билетов

сегодня, 14:38

На матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» продано уже около 23 тысяч билетов. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ .

Стоит отметить, что стоимость билетов на игру стартует от 800 рублей.

На данный момент продано около 23 тыс. билетов. В продаже их почти не осталось.

Игра пройдет на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке Москвы. Арена вмещает 25 тысяч 716 человек.