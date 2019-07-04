«Зенит» и «Локомотив» сразятся за бывшего игрока «Милана»

Бывший полузащитник «Милана» Хосе Маури может перебраться в Россию.
На 23-летнего футболиста претендуют «Зенит» и «Локомотив». На данный момент хавбек является свободным агентом.
Впрочем, к игроку также проявляют интерес «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ», мексиканский «Крус Асуль» и две команды из Аргентины. Зимой полузащитник мог перейти в «Дженоа».
Не смешно уже!
Если арг,то в зенит))))
Хотя лучше выбрать Крус Асуль,чем бомжей без истории.
Не смешно уже!
Если арг,то в зенит))))
Хотя лучше выбрать Крус Асуль,чем бомжей без истории.