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«Зенит» и «Локомотив» сразятся за бывшего игрока «Милана»

сегодня, 18:17

Бывший полузащитник «Милана» Хосе Маури может перебраться в Россию.

На 23-летнего футболиста претендуют «Зенит» и «Локомотив». На данный момент хавбек является свободным агентом.

Впрочем, к игроку также проявляют интерес «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ», мексиканский «Крус Асуль» и две команды из Аргентины. Зимой полузащитник мог перейти в «Дженоа».

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