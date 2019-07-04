СМИ: Кварацхелия получил 500 тысяч евро подъемных в «Рубине»

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Полузащитник получил бонус в размере 500 тысяч евро за подписание контракта с «Рубином», сообщают СМИ . Зарплата игрока в казанском клубе составит 30 тысяч евро в месяц, но со временем она может увеличиться до 50 тысяч.

Кроме того, агент футболиста Мамука Джугели обогатился на 3 млн евро благодаря этому трансферу. Изначально «Локомотиву» были предложены такие же условия, но москвичи их не приняли.

Напомним, что 18-летний футболист вторую часть прошлого сезона провел на правах аренды в «Локо», однако в итоге не был выкуплен «железнодорожниками».