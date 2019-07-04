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СМИ: Кварацхелия получил 500 тысяч евро подъемных в «Рубине»

сегодня, 10:55

Полузащитник Хвича Кварацхелия получил бонус в размере 500 тысяч евро за подписание контракта с «Рубином», сообщают СМИ. Зарплата игрока в казанском клубе составит 30 тысяч евро в месяц, но со временем она может увеличиться до 50 тысяч.

Кроме того, агент футболиста Мамука Джугели обогатился на 3 млн евро благодаря этому трансферу. Изначально «Локомотиву» были предложены такие же условия, но москвичи их не приняли.

Напомним, что 18-летний футболист вторую часть прошлого сезона провел на правах аренды в «Локо», однако в итоге не был выкуплен «железнодорожниками».

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Все комментарии
Charlie Scene
Charlie Scene ответил RMUKMU
   245 / 695
сегодня в 12:12
А откуда такой бюджет, что можно на таланта отдавать 4 млн?
ТАИФ небось деньжат выделил )
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   119 / 695
сегодня в 11:37
Казанская пилорама опять заработала.
Паровозов
Паровозов
   330 / 695
сегодня в 11:04
Семин хотел оставить грузина, но у него очень большой аппетит к зарплате, пускай Казань спонсирует его.
RMUKMU
RMUKMU
   102 / 695
сегодня в 11:02
А откуда такой бюджет, что можно на таланта отдавать 4 млн?
Don trambon
Don trambon
   48 / 695
сегодня в 10:56
не жирновато ли за 18 летнего игрока?)

хотя это рубин, там свои замуты)
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