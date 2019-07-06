Маротта рассказал о своей самой удачной сделке за карьеру

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о своей лучшей сделке за карьеру. Напомним, что ранее руководитель работал в «Ювентусе».

Я думаю, что моя лучшая сделка была по Погба в «Юве». Мы бесплатно забрали его из «Манчестер Юнайтед», а затем продали обратно за 115 млн евро.

Правила хорошей трансферной сделки должны быть прозрачными и в то же время умными. Вы никогда не должны делать вид, что игрок обладает качествами, которых у него нет. Вам разрешают немного приукрасить ситуацию, если она принесет большую пользу.