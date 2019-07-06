Лазаро: «Нельзя сравнивать Серию А с Бундеслигой»

Новичок «Интера» в интервью австрийской газете Berliner Zeitung сравнил итальянский чемпионат с немецким, в котором он выступал ранее.

Это будет совершенно новая среда для меня на невероятном стадионе. Я не могу дождаться, чтобы начать.

Серия А всегда имела высокий рейтинг, здесь отличные игроки, возвращаются большие футболисты, так что это показывает, что уровень чемпионата повышается. Но нельзя сравнивать Серию А с Бундеслигой, так как это совершенно разные футбольные культуры.