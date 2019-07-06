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Лазаро: «Нельзя сравнивать Серию А с Бундеслигой»

сегодня, 10:14

Новичок «Интера» Валентино Лазаро в интервью австрийской газете Berliner Zeitung сравнил итальянский чемпионат с немецким, в котором он выступал ранее

Это будет совершенно новая среда для меня на невероятном стадионе. Я не могу дождаться, чтобы начать. 

Серия А всегда имела высокий рейтинг, здесь отличные игроки, возвращаются большие футболисты, так что это показывает, что уровень чемпионата повышается. Но нельзя сравнивать Серию А с Бундеслигой, так как это совершенно разные футбольные культуры. 

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   97 / 704
сегодня в 11:01
Бундеслига поинтереснее и посильнее.
Left Boy
Left Boy
   139 / 704
сегодня в 10:58
Удачи, Валька
mihaluch
mihaluch
   52 / 704
сегодня в 10:49
Почему нельзя? Два по существу разных чемпионата, много расхождений, но есть и общее. В каждом чемпионате доминирует один суперклуб.
A.Gordeev
A.Gordeev
   219 / 704
сегодня в 10:22
Сравнивать можно всё.
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