ГлавнаяНовости

Сульшер: «Свой шанс на сборе получит каждый игрок „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 08:59

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что на предсезонном сборе в Австралии свой шанс проявить себя получит каждый игрок.

Да, шанс будет у всех. Все игроки сыграют роль в нашей поездке. Вернее, большинство из них.

Сульшер также порассуждал о сложности Премьер-Лиги.

В «Манчестер Юнайтед» и всей Премьер-Лиге нужно держаться на лучшем уровне в течение долгого времени. Нужна стабильность. В прошлом сезоне вперед стабильно шли две команды. Мы многому научились и получили отличный опыт.

Конечно, очень важно провести предсезонную подготовку вместе, заложить основы и принципы, поработать над тактикой и психологией, набрать форму. Важно, чтобы команда стала единым целым.

По слухам, полузащитник Поль Погба не поедет с командой на сбор, поскольку желает покинуть «красных дьяволов».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сарабия: «Горжусь тем, что я стал игроком ПСЖ»
Сегодня, 09:50 ФотоКомментарии0
Каземиро: «Бразилии не нужно ничего менять. Надо играть в свой футбол»
Сегодня, 07:50 Комментарии5
Каземиро: «Неймар – лучший в Бразилии. С ним нам было бы проще»
Сегодня, 06:21 Комментарии8
Президент «Лилля»: «„Ливерпуль“ заинтересован в услугах Пепе»
Вчера, 23:35 Комментарии3
Агирре: «Салах может выиграть „Золотой мяч“»
Вчера, 19:28 Комментарии19
Зе Луиш: «Переход в „Порту“ - это мечта, ставшая реальностью»
Вчера, 16:46 Комментарии25
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alladins
Alladins
   35 / 702
сегодня в 09:11
Это правильно.
BBK33
BBK33
сегодня в 09:11
Ну да. Шанс получат все, а в чемпионате по полю едва будет ползать Поль и бестолково носиться Алешка
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100