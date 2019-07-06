Сульшер: «Свой шанс на сборе получит каждый игрок „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что на предсезонном сборе в Австралии свой шанс проявить себя получит каждый игрок.

Да, шанс будет у всех. Все игроки сыграют роль в нашей поездке. Вернее, большинство из них.

Сульшер также порассуждал о сложности Премьер-Лиги.

В «Манчестер Юнайтед» и всей Премьер-Лиге нужно держаться на лучшем уровне в течение долгого времени. Нужна стабильность. В прошлом сезоне вперед стабильно шли две команды. Мы многому научились и получили отличный опыт.

Конечно, очень важно провести предсезонную подготовку вместе, заложить основы и принципы, поработать над тактикой и психологией, набрать форму. Важно, чтобы команда стала единым целым.