ГлавнаяНовости

Бабаев рассказал о целях ЦСКА

сегодня, 13:49

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками команды рассказал о целях московской команды.

Приятно видеть такое количество наших людей. Надеюсь, в этом сезоне на этой арене мы вместе будем свидетелями больших побед. У нас не может быть других задач, кроме побед. Получается не всегда, прошедший сезон, возможно, немного разочаровал. Но вы помните перемены в команде год назад, молодой коллектив не мог быть стабильным. Но мы стали сильнее, мы будем стараться вернуть наши позиции и вернуться в Лигу чемпионов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзагоев: «Надеюсь сыграть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира»
Сегодня, 15:23 Комментарии1
Сёмин: «Будем стремиться, чтобы выиграть четвертый Суперкубок»
Сегодня, 15:13 Комментарии1
Акинфеев: «Возвращение в сборную? Я свои решения никогда не отменяю»
Сегодня, 15:05 Комментарии5
Дзагоев: «Если выиграем РПЛ, в самолете исполню лезгинку»
Сегодня, 14:53 Комментарии6
Акинфеев: «Турнир в Австрии? Это товарищеские матчи, они никому не нужны»
Сегодня, 14:47 Комментарии12
Влашич: «ЦСКА стал родным для меня»
Сегодня, 14:44 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   25 / 746
сегодня в 14:55
Отличная команда....
Мудрый Президент....
Умелый Гендир...
Классный тренер...

Для меня...не глядя на таблицы...всегда 1-я команда...в Москве...

Успехов и процветания !!!
cska plus
cska plus
   12 / 746
сегодня в 14:51
Хотелось бы верить.
mihaluch
mihaluch
   61 / 746
сегодня в 14:50
Трудно предположить, если бы Бабаев сказал что-то другое.
beefs
beefs
   83 / 746
сегодня в 14:46
А ждут вас там?
Faustello
Faustello
   5 / 746
сегодня в 14:32
Ээээ...аааа....!?!?
А задачи то какие?
Это наверное Ленорыч говорил а Бабаев просто рот открывал )))
Sergey Z
Sergey Z
   316 / 746
сегодня в 14:09
Выполнения намеченных задач армейцам!
МКС
МКС
   21 / 746
сегодня в 14:03
Армейцы думали что в команде молодые жеребцы

А по игре оказалось - старые клячи
VIPded
VIPded
   106 / 746
сегодня в 13:58
Удачи ЦСКА!!!
Питер Ман
Питер Ман ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   31 / 746
сегодня в 13:57
Гончаренка верим!! Дыроыеев43 не даст людям заскучать)) С этими жеребцами в лч???? ХА ХА ХА ХА Хотя хотелось бы,что бы попали в ЛЧ и были снова ПОСЛЕДНИЕ,людям это нравится!!
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       50 / 746
    сегодня в 13:52
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100