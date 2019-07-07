Бабаев рассказал о целях ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками команды рассказал о целях московской команды.

Приятно видеть такое количество наших людей. Надеюсь, в этом сезоне на этой арене мы вместе будем свидетелями больших побед. У нас не может быть других задач, кроме побед. Получается не всегда, прошедший сезон, возможно, немного разочаровал. Но вы помните перемены в команде год назад, молодой коллектив не мог быть стабильным. Но мы стали сильнее, мы будем стараться вернуть наши позиции и вернуться в Лигу чемпионов.