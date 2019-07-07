Бабаев рассказал о целях ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками команды рассказал о целях московской команды.
Приятно видеть такое количество наших людей. Надеюсь, в этом сезоне на этой арене мы вместе будем свидетелями больших побед. У нас не может быть других задач, кроме побед. Получается не всегда, прошедший сезон, возможно, немного разочаровал. Но вы помните перемены в команде год назад, молодой коллектив не мог быть стабильным. Но мы стали сильнее, мы будем стараться вернуть наши позиции и вернуться в Лигу чемпионов.
Мудрый Президент....
Умелый Гендир...
Классный тренер...
Для меня...не глядя на таблицы...всегда 1-я команда...в Москве...
Успехов и процветания !!!
Мудрый Президент....
Умелый Гендир...
Классный тренер...
Для меня...не глядя на таблицы...всегда 1-я команда...в Москве...
Успехов и процветания !!!
А задачи то какие?
Это наверное Ленорыч говорил а Бабаев просто рот открывал )))
А задачи то какие?
Это наверное Ленорыч говорил а Бабаев просто рот открывал )))
А по игре оказалось - старые клячи
А по игре оказалось - старые клячи
АХ ХА ХА ХА
АХ ХА ХА ХА
Дыроыеев43 не даст людям заскучать))
С этими жеребцами в лч???? ХА ХА ХА ХА
Хотя хотелось бы,что бы попали в ЛЧ и были снова ПОСЛЕДНИЕ,людям это нравится!!
Дыроыеев43 не даст людям заскучать))
С этими жеребцами в лч???? ХА ХА ХА ХА
Хотя хотелось бы,что бы попали в ЛЧ и были снова ПОСЛЕДНИЕ,людям это нравится!!