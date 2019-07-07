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Кикнадзе: «Вице-президент „Барселоны“ отметил игру Алексея Миранчука»

сегодня, 12:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России.

Только за счет характера такие игры не выигрываются, но и без характера они не выигрываются. Я считаю, что команда провела один из лучших матчей за последнее время. Именно команда, вся, целиком. Хотя есть несколько моментов, которые я не могу не выделить. Это эффектная и эффективная игра Смолова, это фантастическая игра Алексея Миранчука. Скажу вам, вчера на трибуне был первый вице-президент «Барселоны» Хавьер Бордас, и он выделил в первую очередь именно Алексея. Крыховяк сыграл прекрасно, как сыграла защита, мне тоже понравилось. Команда показала характер, и это свидетельствует о ее зрелости.

Смолов окончательно адаптировался? Федор почувствовал себя своим. Это очевидно и было видно уже в концовке прошлого сезона. Для нас это принципиально важно, учитывая травму Фарфана. Сейчас вообще очень большое давление на линию нашей атаки. И вот эта четверка — Рифат, Федя и братья — очень серьезная история.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   12 / 746
сегодня в 13:45
Я ещё вчера писал, что не узнаю Федю, будто подменили.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 746
сегодня в 13:06
Федя удивил !!! Просто затерзал питерских пенсионеров!!!
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