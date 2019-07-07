Кикнадзе: «Вице-президент „Барселоны“ отметил игру Алексея Миранчука»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче за Суперкубок России.

Только за счет характера такие игры не выигрываются, но и без характера они не выигрываются. Я считаю, что команда провела один из лучших матчей за последнее время. Именно команда, вся, целиком. Хотя есть несколько моментов, которые я не могу не выделить. Это эффектная и эффективная игра Смолова, это фантастическая игра Алексея Миранчука. Скажу вам, вчера на трибуне был первый вице-президент «Барселоны» Хавьер Бордас, и он выделил в первую очередь именно Алексея. Крыховяк сыграл прекрасно, как сыграла защита, мне тоже понравилось. Команда показала характер, и это свидетельствует о ее зрелости.

Смолов окончательно адаптировался? Федор почувствовал себя своим. Это очевидно и было видно уже в концовке прошлого сезона. Для нас это принципиально важно, учитывая травму Фарфана. Сейчас вообще очень большое давление на линию нашей атаки. И вот эта четверка — Рифат, Федя и братья — очень серьезная история.