ГлавнаяНовости

Медведев: «Игра за Суперкубок получилась интересная, результативная»

сегодня, 11:08
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что тренерский штаб клуба сделает все необходимые выводы после поражения команды в матче против «Локомотива» за Суперкубок России.

Игра получилась интересная, результативная. Нельзя забывать, что это начало сезона, команды только выходят из под нагрузок, которые были на сборах, - что в «Локомотиве», что в «Зените». Функционально команды были далеки от идеальной формы, но мне кажется, что отличило этот матч, так это желание играть на победу.

Оставалось около 10 минут (на 79-й и 82-й минутах «Локомотив» забил два мяча - прим.) и за это время «Зенит» упустил победу. Любой трофей важен, но самое главное - чемпионат - у нас начинается на следующих выходных. Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов.

Был почти полный стадион, хорошая обстановка. Дан хороший старт сезону.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кикнадзе: «Не знал, что со стороны болельщиков будут манифестации»
Сегодня, 12:50 Комментарии0
Кикнадзе: «Вице-президент „Барселоны“ отметил игру Алексея Миранчука»
Сегодня, 12:47 Комментарии0
Баринов: «Счет на табло, кубок в Баковке»
Сегодня, 12:31 Комментарии4
Ал. Миранчук: «Суперкубок — суперэмоциональный матч!»
Сегодня, 11:25 Комментарии4
Идову: «Нам с Жемалетдиновым осталось выиграть РПЛ, чтобы догнать пацанов»
Сегодня, 11:04 Комментарии1
Гильерме: «Наконец-то получилось выиграть Суперкубок!»
Сегодня, 10:58 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
   74 / 738
сегодня в 12:22
    oFANATo
    oFANATo
       41 / 738
    сегодня в 11:45
    Любой трофей важен. Вот здесь Медведев прав.
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 738
    сегодня в 11:44
    Оздоева, дикаря, отправят вместе с Семаком и Лунёвым в "Сочи"! Радимова поставят и, всё наладится!
    klaunt
    klaunt
       307 / 738
    сегодня в 11:41
    скоро сПАРТАЧОК и пиджак будут опять дарить праздник всей стране)))
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       20 / 738
    сегодня в 11:26
    Лунев, с тренеришкой, подарили праздник всей стране🍉)
    rubinovyi2
    rubinovyi2
       43 / 738
    сегодня в 11:13
    С Суперкубком разобрались,теперь самое главное-чемпионат!)))

    "Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов."
    Ночные расстрелы уже начнутся сегодня....))))
    Жарю Спартачей
    Жарю Спартачей
       232 / 738
    сегодня в 11:12
    Лунев испортил нам этот праздник..
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100