Медведев: «Игра за Суперкубок получилась интересная, результативная»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что тренерский штаб клуба сделает все необходимые выводы после поражения команды в матче против «Локомотива» за Суперкубок России.

Игра получилась интересная, результативная. Нельзя забывать, что это начало сезона, команды только выходят из под нагрузок, которые были на сборах, - что в «Локомотиве», что в «Зените». Функционально команды были далеки от идеальной формы, но мне кажется, что отличило этот матч, так это желание играть на победу.

Оставалось около 10 минут (на 79-й и 82-й минутах «Локомотив» забил два мяча - прим.) и за это время «Зенит» упустил победу. Любой трофей важен, но самое главное - чемпионат - у нас начинается на следующих выходных. Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов.

Был почти полный стадион, хорошая обстановка. Дан хороший старт сезону.