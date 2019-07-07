Баринов: «Счет на табло, кубок в Баковке»

Полузащитник «Локомотива» поделился эмоциями от завоевания Суперкубка России 2019.

Меньше говори — больше делай. Нужно все доказывать на футбольном поле. Счет на табло, кубок в Баковке. Мы долго к этому шли, наконец-то это случилось.

Победа — это всегда приятно, тем более трофей. Будем готовиться и настраиваться на все матчи и показывать качественный футбол.