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Баринов: «Счет на табло, кубок в Баковке»

сегодня, 12:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями от завоевания Суперкубка России 2019.

Меньше говори — больше делай. Нужно все доказывать на футбольном поле. Счет на табло, кубок в Баковке. Мы долго к этому шли, наконец-то это случилось.

 Победа — это всегда приятно, тем более трофей. Будем готовиться и настраиваться на все матчи и показывать качественный футбол.

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Все комментарии
unoejk
unoejk ответил LiveAdamsonM
   165 / 746
сегодня в 15:06
Посмотри ещё это какая ругань смотреть неприятно, это же нецензурная брань ATG 599 / 744 сегодня в 00:20 Это просто 77 а не игра ! Вот просто 77 . Судья дно сука тупорылое . И команды не играли в футбол , а играли ламай ЕГО ламай )) Судья просто тварина , и команды играли не в футбол а 66 знает что
Да. Спасибо.
LiveAdamsonM
LiveAdamsonM ответил unoejk
   525 / 746
сегодня в 15:02
Посмотри ещё это какая ругань смотреть неприятно, это же нецензурная брань

ATG 599 / 744 сегодня в 00:20
Это просто 77 а не игра ! Вот просто 77 . Судья дно сука тупорылое . И команды не играли в футбол , а играли ламай ЕГО ламай )) Судья просто тварина , и команды играли не в футбол а 66 знает что
unoejk
unoejk ответил LiveAdamsonM
   165 / 746
сегодня в 14:44
Поскрывал.
МКС
МКС
   21 / 746
сегодня в 14:10
    Faustello
    Faustello
       5 / 746
    сегодня в 12:59
    Счёт на табло, кубок в Баковке, Фернандеш в спальне у Смородской, Шпалыч лицом в салате )))
    denmig
    denmig
       404 / 746
    сегодня в 12:48
    Кубок в плацкарте!
    Klasse
    Klasse
    сегодня в 12:37
      cska plus
      cska plus
         12 / 746
      сегодня в 12:35
      Ну а что есть претензии разве?
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