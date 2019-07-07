Баринов: «Счет на табло, кубок в Баковке»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями от завоевания Суперкубка России 2019.
Меньше говори — больше делай. Нужно все доказывать на футбольном поле. Счет на табло, кубок в Баковке. Мы долго к этому шли, наконец-то это случилось.
Победа — это всегда приятно, тем более трофей. Будем готовиться и настраиваться на все матчи и показывать качественный футбол.
ATG 599 / 744 сегодня в 00:20
Это просто 77 а не игра ! Вот просто 77 . Судья дно сука тупорылое . И команды не играли в футбол , а играли ламай ЕГО ламай )) Судья просто тварина , и команды играли не в футбол а 66 знает что
ATG 599 / 744 сегодня в 00:20
Это просто 77 а не игра ! Вот просто 77 . Судья дно сука тупорылое . И команды не играли в футбол , а играли ламай ЕГО ламай )) Судья просто тварина , и команды играли не в футбол а 66 знает что
К Баковской фабрике резиновых изделий?
К Баковской фабрике резиновых изделий?