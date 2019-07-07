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Смолов: «Понимаете, кого не хватало для победы „Локомотиву“?»

сегодня, 13:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Это моя первая игра за Суперкубок и первая победа. Понимаете, кого не хватало для победы?

Сыграл ли свою роль быстрый гол? Когда забиваешь в начале матча, соперник не до конца понимает, как перестраивать игру.

Думаю, матч понравился болельщикам. Мы сначала вели, потому уступали, но вырвали победу. Крутая игра, с большим количеством голов.

Все очень рады и счастливы. Будем стараться и работать. Даст бог, всё получится в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Miaf
Miaf
   13 / 746
сегодня в 15:23
Победу сделал Миранчук, федя тоже молодец, но играл не идеально.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Jeck Denielse
   46 / 746
сегодня в 15:00
Теперь год будут Лапочкина воспевать......)))))
Лапочкина? Да если оценивать его судейство, то больше за Зенит было!
Живоглядову жёлтую, а троим зенитовцем за грубость в том моменте ноль! Пенальти на Ивановиче возможно и было, спорный момент, а вот Смолова завалили 100% в штрафной, и надо ещё посмотреть чей пенальти повлиял бы на игру. Гол в добавленное время Зенит забил уже после истечения добавленного времени., в конце добавил ещё пять минут, откуда так много? А да Азмун долго менялся, удивив табличку с заменой убежал подальше.

Я бы на вашем месте не вспоминал бы про питерского судью!!!
Да если даже отбросив все такие нюансы, надо признать, что Локо полностью переиграл Зенит!
Зенит играл неплохо, но Локо был намного сильнее, концовка первого тайма и начало второго было за Зенитом, а остальное Локо забрал. В конце матча счёт вообще мог стать разгромным, Зенит даже подобие на штурм не мог создать, в основном только отбивался.
Байкал-38
Байкал-38
   46 / 746
сегодня в 14:49
Федя провёл отличный матч, гол и масса созданных моментов, этого мы и ждём от тебя, продолжай в том же духе!!!
Если сравнить двух нападающих команд, то Смолов был гигантом, а Дзюбу даже карликом не назовёшь, не было его на поле.
Кстати как и обещал Гиля, шансов не было!
Faustello
Faustello
   5 / 746
сегодня в 14:44
Раздухарился Федька не на шутку )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   25 / 746
сегодня в 14:10
Теперь год будут Лапочкина воспевать......)))))
EAGinLE
EAGinLE
   37 / 746
сегодня в 14:04
Главное что победили .
Left Boy
Left Boy
   109 / 746
сегодня в 13:57
лапочкина?
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   279 / 746
сегодня в 13:46
Кокорина не хватало)))
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