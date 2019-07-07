Смолов: «Понимаете, кого не хватало для победы „Локомотиву“?»

Нападающий «Локомотива» прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Это моя первая игра за Суперкубок и первая победа. Понимаете, кого не хватало для победы?

Сыграл ли свою роль быстрый гол? Когда забиваешь в начале матча, соперник не до конца понимает, как перестраивать игру.

Думаю, матч понравился болельщикам. Мы сначала вели, потому уступали, но вырвали победу. Крутая игра, с большим количеством голов.

Все очень рады и счастливы. Будем стараться и работать. Даст бог, всё получится в Лиге чемпионов.