Смолов: «Понимаете, кого не хватало для победы „Локомотиву“?»

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».
Это моя первая игра за Суперкубок и первая победа. Понимаете, кого не хватало для победы?
Сыграл ли свою роль быстрый гол? Когда забиваешь в начале матча, соперник не до конца понимает, как перестраивать игру.
Думаю, матч понравился болельщикам. Мы сначала вели, потому уступали, но вырвали победу. Крутая игра, с большим количеством голов.
Все очень рады и счастливы. Будем стараться и работать. Даст бог, всё получится в Лиге чемпионов.
Живоглядову жёлтую, а троим зенитовцем за грубость в том моменте ноль! Пенальти на Ивановиче возможно и было, спорный момент, а вот Смолова завалили 100% в штрафной, и надо ещё посмотреть чей пенальти повлиял бы на игру. Гол в добавленное время Зенит забил уже после истечения добавленного времени., в конце добавил ещё пять минут, откуда так много? А да Азмун долго менялся, удивив табличку с заменой убежал подальше.
Я бы на вашем месте не вспоминал бы про питерского судью!!!
Да если даже отбросив все такие нюансы, надо признать, что Локо полностью переиграл Зенит!
Зенит играл неплохо, но Локо был намного сильнее, концовка первого тайма и начало второго было за Зенитом, а остальное Локо забрал. В конце матча счёт вообще мог стать разгромным, Зенит даже подобие на штурм не мог создать, в основном только отбивался.
Живоглядову жёлтую, а троим зенитовцем за грубость в том моменте ноль! Пенальти на Ивановиче возможно и было, спорный момент, а вот Смолова завалили 100% в штрафной, и надо ещё посмотреть чей пенальти повлиял бы на игру. Гол в добавленное время Зенит забил уже после истечения добавленного времени., в конце добавил ещё пять минут, откуда так много? А да Азмун долго менялся, удивив табличку с заменой убежал подальше.
Я бы на вашем месте не вспоминал бы про питерского судью!!!
Да если даже отбросив все такие нюансы, надо признать, что Локо полностью переиграл Зенит!
Зенит играл неплохо, но Локо был намного сильнее, концовка первого тайма и начало второго было за Зенитом, а остальное Локо забрал. В конце матча счёт вообще мог стать разгромным, Зенит даже подобие на штурм не мог создать, в основном только отбивался.
Если сравнить двух нападающих команд, то Смолов был гигантом, а Дзюбу даже карликом не назовёшь, не было его на поле.
Кстати как и обещал Гиля, шансов не было!
Если сравнить двух нападающих команд, то Смолов был гигантом, а Дзюбу даже карликом не назовёшь, не было его на поле.
Кстати как и обещал Гиля, шансов не было!