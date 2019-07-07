Кикнадзе: «Не знал, что со стороны болельщиков будут манифестации»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал молчание болельщиков до 35 минуты в матче за Суперкубок.

Я не был предупрежден, что со стороны болельщиков будут какие-то манифестации. Если бы я это знал, я бы постарался на это каким-то образом на это повлиять. Насколько мне известно, недовольство вызывало повышение цен на абонементы. Я считаю, что это не способ отстаивания своей позиции, тем более что мы просто вынуждены поднимать цены, при том, что они у нас далеко не самые высокие в Москве.

А оставлять команду на 35 минут без поддержки — неправильно, на мой взгляд. Но когда они зарядили на 35 минуте, было сильно. Я думаю, с теми болельщиками, которые верят в светлое будущее клуба, мы договоримся.