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Кикнадзе: «Не знал, что со стороны болельщиков будут манифестации»

сегодня, 12:50
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал молчание болельщиков до 35 минуты в матче за Суперкубок.

Я не был предупрежден, что со стороны болельщиков будут какие-то манифестации. Если бы я это знал, я бы постарался на это каким-то образом на это повлиять. Насколько мне известно, недовольство вызывало повышение цен на абонементы. Я считаю, что это не способ отстаивания своей позиции, тем более что мы просто вынуждены поднимать цены, при том, что они у нас далеко не самые высокие в Москве.

А оставлять команду на 35 минут без поддержки — неправильно, на мой взгляд. Но когда они зарядили на 35 минуте, было сильно. Я думаю, с теми болельщиками, которые верят в светлое будущее клуба, мы договоримся.

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Все комментарии
beefs
beefs
   83 / 746
сегодня в 13:46
Договариваться нужно сейчас, а не когда грянет гром...
Faustello
Faustello
   5 / 746
сегодня в 13:03
Если бы узнал, наверное вместе с Маликовым из фан сектора кааааак зарядили! ))
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