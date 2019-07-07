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Акинфеев: «Турнир в Австрии? Это товарищеские матчи, они никому не нужны»

сегодня, 14:47

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками рассказал о роли капитана, а также о том, что является для него наилучшей мотивацией.

Что меня мотивирует? Для любого игрока мотивация — это сам футбол. Всё бросить — это неправильно. Мне повезло с командой. Для меня ЦСКА это не просто команда… Я даже словами описать не могу! Это и дом, и семья. Я так горд быть частью клуба.

Капитанство? Раньше капитан ходил, давал подзатыльники и говорил, что делать. Сейчас не те времена. У капитана больше коммуникации как на поле, так и с болельщиками.

Мы всегда открыты с болельщиками друг для друга. Все смотрели турнир, который был в Австрии. Не берите близко к сердцу. Это товарищеские матчи, они никому не нужны. В сезоне будут другие результаты и другие эмоции.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   180 / 746
сегодня в 15:12
Как проигрывали, так и будут проигрывать.
serh62
serh62 ответил LOpp
   278 / 746
сегодня в 15:10
Когда тебя всё соперники дают по соплям, то этот турнир становится ни кому не нужным
точно. так и есть когда спартак в еврокубках
Эллочка
Эллочка ответил LOpp
   54 / 746
сегодня в 15:07
Когда тебя всё соперники дают по соплям, то этот турнир становится ни кому не нужным
ну посуди сам к этому турниру никто серьезно не относился лиш спартак рвал ж..илы
LOpp
LOpp
   8 / 746
сегодня в 15:05
Когда тебя всё соперники дают по соплям, то этот турнир становится ни кому не нужным
Эллочка
Эллочка ответил Ваня лучший
   54 / 746
сегодня в 15:03
Вы отстали от жизни этот клуб теперь называется официально Хряк Москва. А стадион Хлев Арена. С трех попыток угадай как называются его фанаты?
ну вроде как название "свиньи" разрешено правилами сайта
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   25 / 746
сегодня в 15:02
Очень обидные слова.....
Для нынешних бронзовых призёров этого престижного турнира....))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   271 / 746
сегодня в 15:01
Верно.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Эллочка
   74 / 746
сегодня в 15:00
Вы отстали от жизни этот клуб теперь называется официально Хряк Москва. А стадион Хлев Арена. С трех попыток угадай как называются его фанаты?
Эллочка
Эллочка ответил Hypnoz
   54 / 746
сегодня в 14:57
Рекорд Игаря, вписан золотыми буквами, в историю ЛЧ !
твой спартак умудрился занять 4е место в группе ле вот где самый настоящий стыд в истории ле
cska plus
cska plus
   12 / 746
сегодня в 14:56
Этот турнир нужен был хрющас они любят такие трофеи на другие у них духа не хватает.
Hypnoz
Hypnoz
   173 / 746
сегодня в 14:54
Рекорд Игаря, вписан золотыми буквами, в историю ЛЧ !
Эллочка
Эллочка
   54 / 746
сегодня в 14:53
этот турнир нужен был только спартаку но они и его умудрились проиграть безтрофейные времена настали у спартака полки в музее покрылись пылью
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