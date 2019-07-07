Акинфеев: «Турнир в Австрии? Это товарищеские матчи, они никому не нужны»

Голкипер ЦСКА на встрече с болельщиками рассказал о роли капитана, а также о том, что является для него наилучшей мотивацией.

Что меня мотивирует? Для любого игрока мотивация — это сам футбол. Всё бросить — это неправильно. Мне повезло с командой. Для меня ЦСКА это не просто команда… Я даже словами описать не могу! Это и дом, и семья. Я так горд быть частью клуба.

Капитанство? Раньше капитан ходил, давал подзатыльники и говорил, что делать. Сейчас не те времена. У капитана больше коммуникации как на поле, так и с болельщиками.

Мы всегда открыты с болельщиками друг для друга. Все смотрели турнир, который был в Австрии. Не берите близко к сердцу. Это товарищеские матчи, они никому не нужны. В сезоне будут другие результаты и другие эмоции.