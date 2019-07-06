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«Зенит» готовит подписание Сутормина

сегодня, 10:27

Сообщается, что новичок «Рубина» Алексей Сутормин должен был выйти в стартовом составе на контрольный матч с «Тамбовом» (0:0) в четверг, но его убрали из заявки в связи с готовящимся переходом в «Зенит».

29 июня «Рубин» объявил о приобретении у «Оренбурга» Сутормина. Однако официально эти переходы не оформлены. Руководство «Оренбурга» на просьбу «Рубина» прислать в Казань трудовые новичков ответило отказом и заявило, что все документы по трансферу Сутормина были подписаны сотрудником, не имевшим права подписи. Отмечается, что «Рубин» составил контракт с Суторминым, но так и не зарегистрировал его, поэтому никаких выплат со стороны казанцев не последовало.

Ожидается, что «Зенит» арендует Сутормина у «Рубина» с правом выкупа и выкупит его зимой, либо подпишет сразу из «Оренбурга», аннулируя трансфер в Казань. При этом питерский клуб повторит игроку те финансовые условия, которые ему дали в «Рубине» — оклад в 500 тыс евро и бонусы за сыгранные матчи.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответил a3r3v3
   7 / 704
сегодня в 11:23
Вот это беспредел. А потом будут горланить о честной и бескомпромиссной борьбе
Беспредел, когда кто то левый переход оформил в Рубин. Узнаю повадки туркмена. Гыгыгы
Морозовский
Морозовский
   6 / 704
сегодня в 11:22
А в это время Семак попросил Миллера разобраться в ситуации с Суторминым! Семак совсем потерял честь и достоинство в "зене".
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 704
сегодня в 11:21
Лень слухи комментировать. Вот когда официально Зенит подтвердит переход, тогда я свой анализ выложу. Гыгыгы
nikolah
nikolah ответил a3r3v3
   308 / 704
сегодня в 11:17
Вот это беспредел. А потом будут горланить о честной и бескомпромиссной борьбе
меньше хитрить надо и идти в обход руководства
a3r3v3
a3r3v3
   333 / 704
сегодня в 11:14
Вот это беспредел. А потом будут горланить о честной и бескомпромиссной борьбе
морозз
морозз
   16 / 704
сегодня в 11:11
Зенит в своём репертуаре, побольше хапнуть...увеличив скамейку на пару десятков метров! Понятно что парня берут на перспективу, на скамейку...где он и забудет о футболе!
Но стыдно не за Зенит, стыдно за Гену Орлова...потому что просто стыдно!
Павел Амурский
Павел Амурский
   137 / 704
сегодня в 11:09
Рубину вместе с ростовом в пердив нужно собираться, а не игроков бесплатно покупать.
Alpribas
Alpribas
   57 / 704
сегодня в 11:06
Парень выбрал игру, а не автобус пердивный.
161регион
161регион
   28 / 704
сегодня в 11:04
Стыдно за проэкт!!!скупает всех перспективных игроков на лавку чтобы хоть как то ослабить конкурентов.....лазурятня губит таланты....
nikolah
nikolah ответил ekliziast
   308 / 704
сегодня в 11:04
Беспредел полный, хамство и мерзость.
согласен,рубин такой рубин,такая схема (комиссии агенту) сработала с кварацхелией и с бегичем,но Зенит слава богу не купился на это и до конца гнёт свою линию
nikolah
nikolah ответил Морозовский
   308 / 704
сегодня в 11:00
"оренбург" с зенькой" намеренно унизили "Рубин"....
да ты еще раз 10 напиши,мы ж не поняли :(
beefs
beefs
   67 / 704
сегодня в 11:00
Хотим чтобы у нас был футбол, о ткуда же он будет если перспективные игроки будут сидеть на скамейке...
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   249 / 704
сегодня в 10:58
А паредаса готовят подписать?
ekliziast
ekliziast
   158 / 704
сегодня в 10:53
Беспредел полный, хамство и мерзость.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 704
сегодня в 10:53
Что значит- "либо подпишет сразу из «Оренбурга», аннулируя трансфер в Казань. "..????
А что так можно было ????))))/
То есть можно прийти в условный Спартак и забрать Зобнина...Сказав мы аннулировали вашу сделку с Динамо...???? ..)))
nikolah
nikolah
   308 / 704
сегодня в 10:38
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       249 / 704
    сегодня в 10:38
    второй заболотный
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 704
    сегодня в 10:37
    "оренбург" с зенькой" намеренно унизили "Рубин"....
    Морозовский
    Морозовский
       6 / 704
    сегодня в 10:33
      МКС
      МКС
         24 / 704
      сегодня в 10:31
      Странно - сутормин же не зулус

      Нахрен он нужен сине черно голубым?
      nikolah
      nikolah
         308 / 704
      сегодня в 10:29
      одним словом-рубин
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