«Зенит» готовит подписание Сутормина

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Сообщается, что новичок «Рубина» должен был выйти в стартовом составе на контрольный матч с «Тамбовом» (0:0) в четверг, но его убрали из заявки в связи с готовящимся переходом в «Зенит».

29 июня «Рубин» объявил о приобретении у «Оренбурга» Сутормина. Однако официально эти переходы не оформлены. Руководство «Оренбурга» на просьбу «Рубина» прислать в Казань трудовые новичков ответило отказом и заявило, что все документы по трансферу Сутормина были подписаны сотрудником, не имевшим права подписи. Отмечается, что «Рубин» составил контракт с Суторминым, но так и не зарегистрировал его, поэтому никаких выплат со стороны казанцев не последовало.

Ожидается, что «Зенит» арендует Сутормина у «Рубина» с правом выкупа и выкупит его зимой, либо подпишет сразу из «Оренбурга», аннулируя трансфер в Казань. При этом питерский клуб повторит игроку те финансовые условия, которые ему дали в «Рубине» — оклад в 500 тыс евро и бонусы за сыгранные матчи.