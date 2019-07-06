«Зенит» готовит подписание Сутормина

Сообщается, что новичок «Рубина» Алексей Сутормин должен был выйти в стартовом составе на контрольный матч с «Тамбовом» (0:0) в четверг, но его убрали из заявки в связи с готовящимся переходом в «Зенит».
29 июня «Рубин» объявил о приобретении у «Оренбурга» Сутормина. Однако официально эти переходы не оформлены. Руководство «Оренбурга» на просьбу «Рубина» прислать в Казань трудовые новичков ответило отказом и заявило, что все документы по трансферу Сутормина были подписаны сотрудником, не имевшим права подписи. Отмечается, что «Рубин» составил контракт с Суторминым, но так и не зарегистрировал его, поэтому никаких выплат со стороны казанцев не последовало.
Ожидается, что «Зенит» арендует Сутормина у «Рубина» с правом выкупа и выкупит его зимой, либо подпишет сразу из «Оренбурга», аннулируя трансфер в Казань. При этом питерский клуб повторит игроку те финансовые условия, которые ему дали в «Рубине» — оклад в 500 тыс евро и бонусы за сыгранные матчи.
Но стыдно не за Зенит, стыдно за Гену Орлова...потому что просто стыдно!
Но стыдно не за Зенит, стыдно за Гену Орлова...потому что просто стыдно!
А что так можно было ????))))/
То есть можно прийти в условный Спартак и забрать Зобнина...Сказав мы аннулировали вашу сделку с Динамо...???? ..)))
А что так можно было ????))))/
То есть можно прийти в условный Спартак и забрать Зобнина...Сказав мы аннулировали вашу сделку с Динамо...???? ..)))
"Оренбург с бакланами унизили намеренно "Рубин". Что сказать - подонки!
смешно,ты хоть текст читал или чисто по заголовку
"Оренбург с бакланами унизили намеренно "Рубин". Что сказать - подонки!
смешно,ты хоть текст читал или чисто по заголовку
Нахрен он нужен сине черно голубым?
Нахрен он нужен сине черно голубым?