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СМИ: Манджукич покинет «Ювентус»

сегодня, 19:08

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич с высокой долей вероятности покинет команду этим летом. Хорват не вписывается в тактические построения нового тренера «Юве» Маурицио Сарри.

По данным Tuttosport, фаворит на 33-летнего игрока - дортмундская «Боруссия». AS же сообщает об интересе к Манджукичу со стороны «Атлетико», где он ранее уже выступал. У хорвата также есть выгодные предложения из Китая и США, но сам он хочет остаться в Европе.

Недавно Манджукич продлил контракт с «бьянконери» до 2021 года, что делает его трансфер немного сложнее.

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Все комментарии
Сливки общества
Сливки общества
   379 / 748
сегодня в 21:51
Давай обратно в Баварию. Кто-то должен же трепать нервы Левандовски.
juvenale
juvenale
   38 / 748
сегодня в 19:54
спасибо за все и пока
EAGinLE
EAGinLE
   40 / 748
сегодня в 19:29
Пусть будет так .
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