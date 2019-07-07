СМИ: Манджукич покинет «Ювентус»

сегодня, 19:08

Нападающий «Ювентуса» с высокой долей вероятности покинет команду этим летом. Хорват не вписывается в тактические построения нового тренера «Юве» Маурицио Сарри.

По данным Tuttosport, фаворит на 33-летнего игрока - дортмундская «Боруссия». AS же сообщает об интересе к Манджукичу со стороны «Атлетико», где он ранее уже выступал. У хорвата также есть выгодные предложения из Китая и США , но сам он хочет остаться в Европе.

Недавно Манджукич продлил контракт с «бьянконери» до 2021 года, что делает его трансфер немного сложнее.