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«Спартак» начал подготовку к матчу с «Сочи»

сегодня, 21:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи13.07.2019 в 19:00 Не начался

«Спартак» начал подготовку к матчу 1-го тура РПЛ против «Сочи».

Перед началом тренировки команда поздравила защитника Айртона с рождением сына.

Отметим, что в занятии не принимала участия группа молодых игроков, которая отправилась со «Спартаком-2» в Калининград на матч ФНЛ против «Балтики»: Илья Гапонов, Павел Маслов, Наиль Умяров, Михаил Игнатов и Солтмурад Бакаев.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   30 / 748
сегодня в 23:04
Отгребут от дебютанта
Сп62
Сп62
   128 / 748
сегодня в 22:30
Спартаку удачного старта.
Rheinfall
Rheinfall
   183 / 748
сегодня в 22:26
успешного старта в чемпионате Спартаку против дебютанта.
311
311
   51 / 748
сегодня в 22:19
А впереди еще три дня и три ночи,
И шашлычок под коньячок - вкусно очень.
Армейская душа
Армейская душа
   362 / 748
сегодня в 22:14
Федун начал подготовку спартака с отправки гонцов к судьям матча
EAGinLE
EAGinLE ответил морозз
   37 / 748
сегодня в 22:03
Зенит Сочи (экс Динамо Спб) как и Тосно кинет .
EAGinLE
EAGinLE
   37 / 748
сегодня в 22:01
Удачи Спартак .
морозз
морозз
   13 / 748
сегодня в 21:48
Очень тяжело будет с Сочи, ведь в этой команде походу будет играть легенда Зенита и повелитель маникенов Заболотный! Можем даже проиграть!
МКС
МКС
   21 / 748
сегодня в 21:27
1й матч с питерскими изгоями

Забавно

Буду сильно удивлен если бомжи будут желать удачи Динамо СПб
Footbolista
Footbolista
   3 / 748
сегодня в 21:26
Спартак вполноги должен такие команды обыгрывать...
jilbar
jilbar
   154 / 748
сегодня в 21:25
Сочи повезло, сразу попали на середняка, ближе к пердивному.
Faustello
Faustello
   6 / 748
сегодня в 21:24
Уже сделали перевод Лампочкину? ))
Павел Амурский
Павел Амурский
   96 / 748
сегодня в 21:23
Сочи победит свиное!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   35 / 748
сегодня в 21:18
Удачи лучшему клубу России всех времен!
cska plus
cska plus
   11 / 748
сегодня в 21:17
Удачи сочинцам!
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