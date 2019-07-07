«Спартак» начал подготовку к матчу с «Сочи»

«Спартак» начал подготовку к матчу 1-го тура РПЛ против «Сочи».
Перед началом тренировки команда поздравила защитника Айртона с рождением сына.
Отметим, что в занятии не принимала участия группа молодых игроков, которая отправилась со «Спартаком-2» в Калининград на матч ФНЛ против «Балтики»: Илья Гапонов, Павел Маслов, Наиль Умяров, Михаил Игнатов и Солтмурад Бакаев.
И шашлычок под коньячок - вкусно очень.
И шашлычок под коньячок - вкусно очень.
Забавно
Буду сильно удивлен если бомжи будут желать удачи Динамо СПб
Забавно
Буду сильно удивлен если бомжи будут желать удачи Динамо СПб