ГлавнаяНовости

«Зенит» хочет приобрести голкипера «Сарпсборга»

сегодня, 11:56

«Зенит» интересуется голкипером «Сарпсборга» Александром Васютиным.

Отметим, что игрок является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена». На вратаря также претендует «Ростов».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сын Хаджи и «Спартак». Янис сильно рискует
Сегодня, 13:00Станислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опека
Слухи«Спартак» согласовал покупку Яниса Хаджи за 11 млн евро
Вчера, 22:18 Комментарии104
«Витория» Сетубал предлагает трехлетний контракт капитану «Зенита-2»
Вчера, 19:18 Комментарии6
СлухиЗавтра Сутормин пройдет медобследование для «Зенита»
Вчера, 17:36 Комментарии31
Слухи«Зенит» интересуется Лаксальтом, «Милан» хочет за игрока 15 млн евро
Вчера, 17:32 Комментарии82
Слухи«Спартак» предложил 12 млн евро за сына Хаджи
Вчера, 16:07 Комментарии84
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   30 / 742
сегодня в 12:49
Ждём матч...между командами :
"Вратари Спартака" - "Вратари Зенита"

Осталось по одному киперу прикупить и там и там...чтоб 11 на 11...

Цорн с Рибалтой вообще правила футбола читали ???
Скажите им что больше одного вратаря от команды на поле быть не может .....
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   487 / 742
сегодня в 12:45
Неубедительно свиные эксперты отписались. Так и не понял я, нужно его брать или нет.
Морозовский
Морозовский ответил ziborock
   5 / 742
сегодня в 12:31
Бабурин, Лунев, Кержаков, Гойло, Кизеев, Тимофеев, Шипилов, Кукушкин.... Из вратарей Зенита можно уже целый состав набрать!)))
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил ziborock
    сегодня в 12:29
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев
         52 / 742
      сегодня в 12:27
      21-му составу быть, только придется все стадионы в мире переделывать что бы скамья полировальщиков-запасных, на офф матчах помещалась вдоль поля
      ziborock
      ziborock
         8 / 742
      сегодня в 12:16
      Бабурин, Лунев, Кержаков, Гойло, Кизеев, Тимофеев, Шипилов, Кукушкин....
      Из вратарей Зенита можно уже целый состав набрать!)))
      Морозовский
      Морозовский
         5 / 742
      сегодня в 12:14
      С такой защитой во главе с 30нком Ивановичем любой вратарь в "зеньке" - дырка от бублика!
      cska plus
      cska plus
         14 / 742
      сегодня в 12:10
      Пол команды вратарей как у хрющек.
      Морозовский
      Морозовский
         5 / 742
      сегодня в 12:06
      "зеня" - это Тарас Бульба! Сынку своего отловить хотят и.... прощай, футбол!
      Аксинья
      Аксинья
         23 / 742
      сегодня в 12:02
      Если в Зенит то теперь будет кому в магазин за водкой для Лунева бегать...
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         33 / 742
      сегодня в 11:59
      Началось с утра,хахахахахахах
      зенит интересуется,зенит интересуется,скоро перейдет в зенит, вот вот перешел в зенит)) НЕ СМЕШНО ХАХАХАХАХА
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100