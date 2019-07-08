«Зенит» хочет приобрести голкипера «Сарпсборга»

Роналду и Месси снова без «Золотого мяча» «Соккер.ру» не ждет от ФИФА и «France Football» смелости, но сожалеем, что в

Суперкубок порадовал! «Зенит» и «Локомотив» устроили шоу Красивые удары, решения и много голов – «Соккер.ру» радуется, что сезон открылся

«Зенит» не воспитывает футболистов «Соккер.ру» спорит с утверждением, что отсутствие выпускников академии в основе

«Краснодар» - чемпион, ЦСКА - последний «Соккер.ру» делает выводы после летнего кубка в Австрии, где «быки» в решающем