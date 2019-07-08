«Зенит» хочет приобрести голкипера «Сарпсборга»

«Зенит» интересуется голкипером «Сарпсборга» Александром Васютиным.
Отметим, что игрок является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена». На вратаря также претендует «Ростов».
«Зенит» интересуется голкипером «Сарпсборга» Александром Васютиным.
Отметим, что игрок является воспитанником петербургской футбольной школы «Смена». На вратаря также претендует «Ростов».
"Вратари Спартака" - "Вратари Зенита"
Осталось по одному киперу прикупить и там и там...чтоб 11 на 11...
Цорн с Рибалтой вообще правила футбола читали ???
Скажите им что больше одного вратаря от команды на поле быть не может .....
"Вратари Спартака" - "Вратари Зенита"
Осталось по одному киперу прикупить и там и там...чтоб 11 на 11...
Цорн с Рибалтой вообще правила футбола читали ???
Скажите им что больше одного вратаря от команды на поле быть не может .....
Остальные сырая молодёжь из второй и молодёжной команд
Хотя о чем я. Был бы в курсе, не лепил бы глупейших комментариев
Остальные сырая молодёжь из второй и молодёжной команд
Хотя о чем я. Был бы в курсе, не лепил бы глупейших комментариев
Из вратарей Зенита можно уже целый состав набрать!)))
Из вратарей Зенита можно уже целый состав набрать!)))
зенит интересуется,зенит интересуется,скоро перейдет в зенит, вот вот перешел в зенит)) НЕ СМЕШНО ХАХАХАХАХА
зенит интересуется,зенит интересуется,скоро перейдет в зенит, вот вот перешел в зенит)) НЕ СМЕШНО ХАХАХАХАХА