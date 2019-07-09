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Арустамян: «„Зенит“ продолжает претендовать на Алексея Миранчука»

сегодня, 03:19

«Зенит» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком. Об этом рассказал комментатор и инсайдер Нобель Арустамян.

В оставшиеся месяцы трансферного окна от «Зенита» стоит ждать интересных ходов. Насколько мне известно, в Петербурге по-прежнему не оставляют надежд переманить из «Локомотива» Алексея Миранчука. Проблема заключается в желании самого игрока выступать в России только за «Локо» у Юрия Сёмина, он очень привязан к нынешнему клубу. Трансфер осуществить будет сложно, но «Зенит» пока попыток не оставляет и пытается прощупывать почву под клубом и игроком.

«Зениту» нужны лучшие российские игроки, но даже при возможностях клуба переход Миранчука оформить проблематично. Это же касается и интереса петербуржцев к Ивану Игнатьеву из «Краснодара». По поводу молодого нападающего шло общение на уровне руководителей двух команд в начале лета. Договориться, впрочем, не удалось.

Напомним, дубль Алексея Миранчука принёс «Локомотиву» победу над «Зенитом» в Суперкубке России.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   15 / 735
сегодня в 03:54
Зениту не столько Миранчук с Игнатьевым нужны сколько им хочется ослабить конкурентов.
mihaluch
mihaluch
   73 / 735
сегодня в 03:40
Брать так обоих братьев.
parallels
parallels
   16 / 735
сегодня в 03:22
стыдно за спартак! а зачем нам миранчук? кстати, второй дороже. 15 и 16 лямов.
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