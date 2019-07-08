Сын Хаджи и «Спартак». Янис сильно рискует

сегодня, 13:00

«Красно-белые» рискуют деньгами, но делают современную ставку на техничного игрока. О судьбе Яниса – на «Соккер.ру».

Янис – совсем не Георге

Для начала оторвем футболиста Хаджи от его отца, поскольку тут сравнения лишние. Ни внешне, ни по игровым характеристикам на Карпатского Марадону сын не похож. Чуть выше, совсем другой игрок по набору характеристик. Разве что удар тоже поставлен.

Но есть одна проблемная связь – инкубатор. Хаджи опекает созданный им в 2009 году клуб «Вииторул», в котором сам Георге является владельцем. Также есть академия его имени, где учился и сын. Напоминает историю сыновей Зидана, где имя отца помогает и мешает, только там инкубатор – «Кастилья».

Среди сыновей Зизу пока ни одного футболиста экстра-класса и даже таланта выше среднего, но никто им дорогу в школу «Реала» не закрыл. Но с Янисом другая история. Он очень рано стал капитаном в клубе, его быстро завербовала «Фиорентина». И увидели фальстарт – был слишком юным даже для «фиалок», где молодых игроков любят.

Кроме того, свой сын легенды вырос. Федерико Кьеза превзошел Яниса, прогрессировал быстрее, метит в «Ювентус», а не в «Спартак», поэтому Хаджи вернулся в Румынию, где заиграл взрослее, чем раньше. Но тут важно понимать, что парню всего двадцать лет. Он просто с 16-ти во взрослом футболе. И разговоры о «блате» немножко смешат, ведь «фиалки» оценивали очень юного игрока, а не фамилию.

Конечно, любой вундеркинд может вырасти в посредственного футболиста. Но на Евро-2019, где Румыния забралась в полуфинал, Георге вместо Яниса не играл. И на там том турнире Хаджи был хорош, как и на клубном уровне, где придумал 22 гола в 39 матчах (14 ударов и 8 пасов). Кстати, лучший показатель «Спартака» прошлого года – 14 голов и 2 ассиста в 36 матчах. Причем Янис – хавбек, а Зе Луиш – форвард.

Прошел даже слушок, что якобы Роналдо просит «Барселону» подписать Хаджи и отдать его в «Вальядолид» в аренду. Тут к месту вспомнить, как «Спартак» Луана покупал – если Бартомеу послушает бразильца, а тот убедит Хаджи, что игра за аутсайдера Примеры полезнее, чем за «Спартак» - сделка сорвется. Главное не покупать в таком случае Педро Рошу из «Вииторула», это уже проходили.

«Спартак» переплачивает

Иначе невозможно, поскольку старший Хаджи после Евро сразу запустил рекламную кампанию. Очевидно, что «Вииторул» должен зарабатывать деньги, чтобы жить. И как это делать, если не продавать воспитанников? Янис Хаджи – ценный лот, поскольку о его талантах говорят не первый год, а имя помогает рекламным акциям.

Разумеется, «Барселона» и «Реал» не спешат платить деньги за Яниса, поскольку банально нет места для молодого атакующего игрока. А переход во вторую команду, как сам Хаджи помнит по итальянскому опыту, никак ему в карьере не помогает. Причем сам парень заявил, что выберет тех, кто будет заинтересован именно в нем, ищет игровую практику.

«Севилья» легко могла интересоваться Хаджи, поскольку Мончи вернулся и развернул привычную деятельность. Также «Генк» - реальный кандидат. Во-первых, речь о чемпионах Бельгии – сыграют в Лиге чемпионов сразу на групповом этапе, что могло стать козырем на переговорах с Хаджи. Во-вторых, лидер команды Малиновский, скорее всего, уйдет, и будут деньги.

Как «Спартак» мог выделиться? Только деньгами. Понятно, что «Вииторул» заинтересован отпустить Хаджи за 10-11 млн евро, что сделает его пятым по стоимости румынским игроком в истории. Сам Георге играл во времена, когда огромные деньги за него не платили. Муту переходил в «Челси» за 19 млн евро, Киву в «Рому» - за 18, в «Интер» - за 16.

А вот четвертое место в топ-5 любопытное. Речь о Рэзване Марине – центральном хавбеке, тоже выпускнике «Вииторула». На два года старше, чем Хаджи, тоже сын бывшего игрока сборной Румынии – Петре Марина. Рэзван два года назад уехал в «Стандард», где заиграл, а теперь перебирается в «Аякс». Полуфиналисты ЛЧ заплатили за него 12.5 млн евро.

Если думаете, что в 2019 году 10-12 млн евро за румынского молодого игрока – дорого, то учтите или стоимость контракта Влашича или цены на россиян. Например, Бухаров это 12 млн евро (по другим данным - 20). Глушаков в 2013, когда мировые цены были скромнее, стоил 8 млн евро. Или даже 19 млн евро за вечно талантливого Кокорина, не радовавшего стабильностью. Янис не менее одаренный, чем любой из списка.

Мелкий Хаджи рискует

Цена нормальная, к игроку есть интерес. Выдал приличный для двадцатилетнего атакующего хавбека сезон в Румынии. Но тут вступает Мистер – Луческу заявил, что для Хаджи будет ошибкой переезд в Россию, поскольку лига не для таких, как он. И вот тут сеньор Мирча, такое ощущение, не хочет видеть, как «Спартак» усиливает состав. Ведь это как заявить, что в лиге Заболотного не нужен Азмун.

Мнение забавно на фоне того, как Зелимхан Бакаев провел сборы. Хаджи играет в таком же раскованном стиле, только не строго на фланге, а на позиции Попова, Джано или Ханни, то есть «под нападающим». Так вот, Бакаев был лучшим в составе не самого техничного «Спартака» Кононова. Вдвойне забавно слышать про то, что в РПЛ нельзя работать на исполнение после финала Суперкубка.

Хотите понять характер игры Яниса Хаджи? Смотрите матчи братьев Миранчуков в 2019 году. Один в один тот же подход, только у румына больше пасов пятками, попыток подать мяч с фланга рабоной и тому подобных фишек, вроде марсельской рулетки. Хуже работает с разрезающими пасами, но у Яниса поставлен удар. Человек, который забивал гол прямой подачей с угла поля, явно вписывается в потребность «Спартака» в технарях.

Можно сколько угодно ерничать на тему «стеночек» и «спартаковской игры», но такой футбол невозможно поставить, если на поле нет Айртона, Бакаева или Хаджи. Цорн понял, что может сработать, поэтому «Спартак», если сумел договориться с румыном, получает футболиста, который объективно нужен. «Красно-белые» задыхались от слабых атак – по xG в РПЛ всего на пятом месте. Но к «Динамо» были куда ближе, чем к первому месту.

Отставание от «Краснодара» составило 19 реальных голов, а по качеству моментов разница была в 12-13. Нереально много! Ведь если отнять столько же от показателей самого «Спартака» - получите xG пятнадцатого клуба в чемпионате из шестнадцати. То есть «красно-белые» в прошлом сезоне провалились в атаке, отстали от четырех конкурентов, хотя у того же «Локомотива» был очень слабый старт сезона и проблемы у Смолова и Эдера.

Да, у «Спартака» проблемы с выходом в атаку правым флангом. Есть нерешенные вопросы в центре обороны. Айртон в атаке лучше, чем в защите, но ему нужна поддержка по левому флангу впереди и подстраховка из опорной зоны. Где тоже есть вопросы к Кононову. Но наличие целого списка проблем не мешает признать, что Бакаев выделялся. Мирзовым интересовались, и Хаджи – из той же оперы, только талантливее и моложе.

Янису нужен экзамен

До «Севильи» пока не дорос, в «Генке» будет скучно. «Жирона»? Не впечатляет. Для Хаджи есть место в основе «Спартака» при «4-2-3-1». В лимит вписываются, даже когда Понсе на острие, а Луиса Адриано с оттяжкой на левый край. Другое дело, что Кононов не похож на тренера, у которого молодежь с талантами Яниса – а парень под основу «Севильи» в будущем, сможет быстро расти. Дома полагается на поддержку отца, обсуждают каждый матч, а в России будет сам.

Хватит характера – увидите историю Видича, который надолго не задержался. Не хватит – вспомните десятки сломанных судеб или неудачных подписаний, символом которых стал Педро Роша, поскольку по цене схож с трансфером Хаджи. Москвичи не сильны в развитии, Гулиева прокачал «Ростов», Умяров и Глушенков – школа «Чертаново», Кутепов – академия Коноплева, а Бакаев вырос в аренде в «Арсенале».

После выбора в пользу москвичей Янис получит шанс на игровую практику в шестой лиге зоны УЕФА – более сложной, чем бельгийский чемпионат, куда его зовут. Но парню, который настолько любит играть технично, работа в лиге, где умеют сыграть жестко и вязко, может быть полезной. Хаджи, учитывая немалый для его возраста опыт и прогресс последнего года, стоит 10-11 млн евро. Но здесь случай, когда нет сомнений в таланте.

И Зелимхан Бакаев техничен, причем видит поле так, что сам мог бы работать под нападающим – по пасам под удары в Туле уступал только Горбатенко. И Янис Хаджи оставляет куда более цельное впечатление благодаря дальним ударам, штрафным, умным пасам и технике, чем тот же Ломовицкий, которому пока не хватает уверенности и умение чувствовать миг, когда надо расстаться с мячом. Но и Айртон, учитывая возможности – кандидат в лучшие латерали РПЛ , и Умяров – с головой.

Вопрос ведь не столько в новых игроках, как в самом «Спартаке». Только если в клубе сумеют измениться, научатся развивать молодых – чтобы прогрессировали заметно и стабильно, росли в цене, то в таких сделках будет смысл. Хаджи – интересный молодой игрок, которому светит игра в топ-5 в будущем. Но ему важно быть успешнее, чем «Спартак». И не повторять ошибку Промеса. Для Хаджи визит в Москву будет иметь смысл только по сценарию Видича. Максимум на один-два сезона, а дальше – на повышение.