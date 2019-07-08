Агент: «ЦСКА действительно интересуется Оньекуру»

Форвард «Эвертона» Анри Оньекуру не отказывается от перехода в ЦСКА. Об этом заявил агент игрока Гильям Костет-Бармада.
Могу сказать, что ЦСКА действительно интересуется Оньекуру. Форвард отказался переходить в ЦСКА? Это не так. К сожалению, больше не могу пока ничего сказать.
Минувший сезон футболист провел в аренде в «Галатасарае».
Ай да Гинер,ай да молодца)))
Ай да Гинер,ай да молодца)))
Не знаю. По трансфермаркету он вингер больше левый(может и на правом фланге отыграть), а не чистый форвард, да и стоит 13 млн. Сомнительно в общем)
Не знаю. По трансфермаркету он вингер больше левый(может и на правом фланге отыграть), а не чистый форвард, да и стоит 13 млн. Сомнительно в общем)