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Агент: «ЦСКА действительно интересуется Оньекуру»

сегодня, 13:58

Форвард «Эвертона» Анри Оньекуру не отказывается от перехода в ЦСКА. Об этом заявил агент игрока Гильям Костет-Бармада.

Могу сказать, что ЦСКА действительно интересуется Оньекуру. Форвард отказался переходить в ЦСКА? Это не так. К сожалению, больше не могу пока ничего сказать.

Минувший сезон футболист провел в аренде в «Галатасарае»

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответил оТБАКЛАНЕНЫЕ
   241 / 742
сегодня в 14:34
Опять негр? Ай да Гинер,ай да молодца)))
в составе Цска с 2004г. всегда есть пару негрил.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   35 / 742
сегодня в 14:34
    Армейская душа
    Армейская душа ответил Don trambon
       236 / 742
    сегодня в 14:28
    А стоит ли он того?
    Последний сезон в Галатасарае - 31 игра, 14 мячей
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       35 / 742
    сегодня в 14:27
    Опять негр?
    Ай да Гинер,ай да молодца)))
    Don trambon
    Don trambon ответил Serg_Diamond
       40 / 742
    сегодня в 14:24
    Да при нынешних ценах сложно понять кто чего стоит))) Но в АПЛ абы кого не зовут, хотя он там и не сыграл ни одного матча, но я так понимаю, он не смог получить в Англии рабочую визу.
    Ну билю же в своё время позвали)

    Не знаю. По трансфермаркету он вингер больше левый(может и на правом фланге отыграть), а не чистый форвард, да и стоит 13 млн. Сомнительно в общем)
    vinyardrip
    vinyardrip ответил Serg_Diamond
       288 / 742
    сегодня в 14:20
    Эвертон хочет продать Оньекуру, чтобы заработать на трансферы. В Эвертоне, я так понимаю, он точно играть не будет, там вроде какие то проблемы с рабочей визой. Варианты с арендой в Галатасарай Эвертону больше не интересны, хотя сам Оньекуру может и не против еще годик пограть в Турции, где у него вроде неплохо все получается. Если Гинер опять провернет такой фокус, как с Влашичем, благо этот то же Эвертон, значит те же люди, и если отсыпет авоську денег, то все возможно. Но в любом случае, вопрос решится не завтра, сейчас идет кубок Африки.
    Развернуто. спс
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Don trambon
       228 / 742
    сегодня в 14:17
    А стоит ли он того?
    Да при нынешних ценах сложно понять кто чего стоит))) Но в АПЛ абы кого не зовут, хотя он там и не сыграл ни одного матча, но я так понимаю, он не смог получить в Англии рабочую визу.
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 742
    сегодня в 14:15
    Леонорыч потом его продаст и купит два таких.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил Армейская душа
       228 / 742
    сегодня в 14:13
    Вроде сообщили, что он отказался в пользу Галатасарая потому, что он в ЛЧ
    Что отказался - это домыслили журналисты, скорее всего его просто спросили не против ли он продолжить играть за Галатасарай, он видимо сказал "не против". Но он может быть не против и в другом клубе играть, где ему предложат хорошие условия и игровое время. У ЦСКА с Эвертоном, благодаря помощи Усманова, вроде сложились нормальные отношения, поэтому вероятность пойти вслед за Влашичем для Оньекуру не такая уж и маленькая.
    Don trambon
    Don trambon
       40 / 742
    сегодня в 14:09
    А стоит ли он того?
    oFANATo
    oFANATo ответил Армейская душа
       52 / 742
    сегодня в 14:08
    Значит было утка.
    Армейская душа
    Армейская душа
       236 / 742
    сегодня в 14:06
    Вроде сообщили, что он отказался в пользу Галатасарая потому, что он в ЛЧ
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       228 / 742
    сегодня в 14:06
    Эвертон хочет продать Оньекуру, чтобы заработать на трансферы. В Эвертоне, я так понимаю, он точно играть не будет, там вроде какие то проблемы с рабочей визой. Варианты с арендой в Галатасарай Эвертону больше не интересны, хотя сам Оньекуру может и не против еще годик пограть в Турции, где у него вроде неплохо все получается. Если Гинер опять провернет такой фокус, как с Влашичем, благо этот то же Эвертон, значит те же люди, и если отсыпет авоську денег, то все возможно. Но в любом случае, вопрос решится не завтра, сейчас идет кубок Африки.
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