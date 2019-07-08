Агент: «ЦСКА действительно интересуется Оньекуру»

Форвард «Эвертона» не отказывается от перехода в ЦСКА . Об этом заявил агент игрока Гильям Костет-Бармада.

Могу сказать, что ЦСКА действительно интересуется Оньекуру. Форвард отказался переходить в ЦСКА ? Это не так. К сожалению, больше не могу пока ничего сказать.