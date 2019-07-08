Охотники на Гастона из России

сегодня, 22:35

Гастон Рамирес – в сфере интересов трех российских клубов. Насколько такой слух может быть реальным? «Соккер.ру» выясняет.

Когда мы натыкаемся на трансферные слухи в период летней или зимней дозаявки, в первую очередь оцениваем, осознанно или нет, насколько эта сделка могла бы быть реальной. Чаще всего доверие к той или иной информации очень быстро теряется ввиду очевидной бредовости предположения.

Другие теории могут привлекать внимание своей реалистичностью. Как правило чутье не подводит, хотя иногда сбываются самые нереальные сценарии. Можно вспомнить, как поначалу воспринимались разговоры о переходе Неймара в ПСЖ из «Барселоны» или о трансфере Криштиану Роналду в «Ювентус» из «Реала». Периодически озадачивающие слухи проскакивают и на российском трансферном рынке.

К таким загадочным можно отнести появление разговоров о том, что полузащитником «Сампдории» Гастоном Рамиресом интересуются сразу три российских клуба. Среди них якобы «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». И готовы они заплатить 13 миллионов евро. При том, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 28-летнего уругвайца в 10 миллионов. Итак, верить ли слухам или это чья-то игра? Давайте посмотрим на примере Рамиреса, почему такая информация может носить ложный характер.

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, откуда исходит информация. Именно на первоисточник. Потому что зачастую и такие издания, как Marca, La Gazzetta dello Sport, The Guardian, Bild и другие источники с именем перепечатывают информацию с каких-то местных ресурсов, которые мало кому известны и не имеют устоявшейся репутации. Случай с Рамиресом – из таких.

Впервые информация появилась на портале Sampdorianews.net, который, по сути, является «именным» филиалом сайта Tuttomercatoweb, собирающего всяческие слухи, включая откровенные фейки. То есть первоисточник уже не внушает доверия. Единственное, что может такие источники оправдывать или в чем может быть их ценность – они иногда оказываются близкими к командам, к агентам, к игрокам за счет местных инсайдов.

Другим признаком, который сложно распознать, является ситуация вокруг контракта футболиста. Одним из распространенных приемов, которые используют агенты, чтобы надавить на руководство нынешнего клуба, является роспуск слухов об интересе к игроку со стороны других команд. Желательно, чтобы они были заграничные и из стран, имеющих репутацию денежных. В какой-то момент Россия была именно такой страной.

В последнее время имена российских клубов используют реже, потому что траты поумерили. Но периодически всплывает имя того же «Зенита». Контракт Рамиреса с «Сампдорией» истекает через два года. Не самый очевидный ход, если он используется агентом. Но с другой стороны, игроку уже 28 лет. Следующий контракт, вполне вероятно, будет последним и самым выгодным для него из возможных. Надо выжимать все сейчас, заключая договор лет на 4-5. Проверить это можно, поднимая предыдущие сообщения о переговорах по контракту, либо зная ситуацию изнутри – в «Сампдории» точно в курсе.

Похожей причиной может стать желание агента игрока пристроить клиента подороже в тот или иной клуб. Причем зачастую не фигурирующий в таких вот вбросах. Но чтобы возбудить интерес желаемого клуба, агент пристраивает информацию об интересе со стороны других команд – смотри пункт выше. Тут возможны вариации.

Либо эти операции проворачивает агент футболиста, который хочет сменить обстановку. Либо этим занимается сам нынешний клуб игрока, понимающий, что сейчас его можно продать с оптимальной выгодой. Здесь необходимо также изучать обстановку вокруг клуба и статуса игрока. Ну и на возраст. Рамирес свой пик цены прошел в 2012 году, когда перешел в «Саутгемптон» из «Болоньи» за 15,2 миллиона евро – итальянцы подсуетились и продали его вовремя.

В Англии Гастон не заиграл, погулял по арендам, сверкнул в «Мидлсбро» и вернулся в Италию в 2017 году за 9 миллионов евро в «Сампдорию». В прошлом сезоне он для себя отыграл достойно – 27 матчей в Серии А, четыре гола и пять голевых передач. Цена держится на уровне 10 миллионов и вряд ли, учитывая игру «Сампдории», в следующем сезоне ему удастся прыгнуть выше и повысить ценник. Сейчас самый подходящий момент для продажи с максимальной выгодой.

Поэтому версия с таким вот продвижением Рамиреса клубом в другие выглядит реалистичной. И не обязательно это те три российских клуба, о которых говорят. Тут, к слову, показателен подход, который использован во вбрасывании информации. Обычно в таких случаях берут непременно «Зенит», поскольку он обладает соответствующей репутацией до сих пор. К нему обязательно добавляют какой-нибудь московский клуб.

В этом случае, такое ощущение, просто взяли по турнирной таблице и последним успехам – «Локомотив» эффективнее остальных. И добавили еще «Краснодар» как третью команду предыдущего чемпионата. Для придания пущей убедительности. Еще обязательно по законам жанра вскоре должен всплыть какой-нибудь турецкий клуб или китайский, хотя на последние мода и среди распускателей слухов понизилась – политика партии в действии.

Конечно, существует вариация, когда один из российских клубов действительно контактировал с «Сампдорией» или агентом игрока. Возможно, на уровне потенциального интереса, консультации. Когда вы спрашиваете в магазине цену товара, это не значит, что вы его непременно купите. Но и придираться к фразе «проявил интерес» тоже не стоит. Просто в мире трансферных слухов эти слова почему-то воспринимаются слишком серьезно. Для придания веса такие источники добавляют к заинтересованному клубу пару-тройку имен из его же чемпионата, чтобы насторожить и заинтересовать остальных и повысить потенциальную стоимость.

Так что мотивов у тех, кто распространяет такие слухи, много и не соответствующих реальному положению дел. Именно поэтому из вала слухов сбываются считанные единицы. А для их реализации следует взвешивать потребности клубов, финансовые возможности и реалистичность цифр и биографических показателей: возраст, цена, национальность и прочее.