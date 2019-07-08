«Зенит», «Краснодар» и «Локо» интересуются футболистом «Сампдории»

В Италии сообщают, что полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может продолжить карьеру в России. На уругвайца претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».
Стоимость трансфера 28-летнего игрока оценивается в 13 млн евро.
Рамирес провел 27 матчей в минувшем сезоне Серии А, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
Два года назад хавбек мог оказаться в рядах московского «Динамо».
Нет, что бы где-то уединённо засверлиться и тянут улов в удовольствие..:))
Нет, что бы где-то уединённо засверлиться и тянут улов в удовольствие..:))
Читал сегодня утром что Локо ведёт переговоры по Рамиресу ...
Думаю Локо и возьмёт....
Читал сегодня утром что Локо ведёт переговоры по Рамиресу ...
Думаю Локо и возьмёт....