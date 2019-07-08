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«Зенит», «Краснодар» и «Локо» интересуются футболистом «Сампдории»

сегодня, 18:48

В Италии сообщают, что полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может продолжить карьеру в России. На уругвайца претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».

Стоимость трансфера 28-летнего игрока оценивается в 13 млн евро.

Рамирес провел 27 матчей в минувшем сезоне Серии А, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Два года назад хавбек мог оказаться в рядах московского «Динамо».

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 734
сегодня в 19:14
"зЕНЬКА" везде влазит, где российские клубы футболиста приглядели, чтобы мешком своим перехватить! Сами-то ни чертА не смыслят в товаре!
Аксинья
Аксинья
   22 / 734
сегодня в 19:14
Хорошо что Локо обыграл Зенит не по пенальти, а то бы Семак затребовал бы чтобы ему купили пять исполнителей одиннадцатиметровых...
Caniggia
Caniggia
   57 / 734
сегодня в 19:08
Для Зеньки слишком юн. Если только лет через 8-10.
particular
particular
   4 / 734
сегодня в 19:05
Как где-то рыбка мелькнёт чешуёй, сразу 2-3 наших рыбака начинают заинтересованно работать локтями у лунки, создавая ненужный ажиотаж..:))
Нет, что бы где-то уединённо засверлиться и тянут улов в удовольствие..:))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 734
сегодня в 19:02
О...уже Зенит и Краснодар.....
Читал сегодня утром что Локо ведёт переговоры по Рамиресу ...
Думаю Локо и возьмёт....
Alpribas
Alpribas
   58 / 734
сегодня в 18:55
Не молодой и слабоват.
Bладимиp
Bладимиp
   72 / 734
сегодня в 18:51
Статистика только в пользу спартака.
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