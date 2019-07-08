«Зенит», «Краснодар» и «Локо» интересуются футболистом «Сампдории»

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В Италии сообщают, что полузащитник «Сампдории» может продолжить карьеру в России. На уругвайца претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».

Стоимость трансфера 28-летнего игрока оценивается в 13 млн евро.

Рамирес провел 27 матчей в минувшем сезоне Серии А, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Два года назад хавбек мог оказаться в рядах московского «Динамо».