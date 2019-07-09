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Мунтяну о Хаджи: «С такими трансферами „Спартак“ сможет бороться за титул»

сегодня, 03:44

Бывший главный тренер «Мордовии» и «Кубани» Доринел Мунтяну прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Вииторула» Яниса Хаджи в «Спартак».

Будем надеяться, что Янис Хаджи попадёт в команду, где будет играть и развиваться. Чемпионат России лёгким не назовёшь, это сложный турнир. Но с такими трансферами, как покупка Яниса, «Спартак» может побороться за титул.

Что касается «Баварии» и «Боруссии» Д, если бы Янис им подходил, они бы без проблем его выкупили, учитывая его небольшую трансферную стоимость.

Президент «Вииторула» Георге Попеску ранее сообщил, что Хаджи также интересуется «Барселона»

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cska plus
cska plus
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сегодня в 03:57
Хрющатник даже с Роном и гномом в составе ничего не добьются е сли не будет играть их главный бомбардир безбородов.
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