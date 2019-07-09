Мунтяну о Хаджи: «С такими трансферами „Спартак“ сможет бороться за титул»

Бывший главный тренер «Мордовии» и «Кубани» прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Вииторула» в «Спартак».

Будем надеяться, что Янис Хаджи попадёт в команду, где будет играть и развиваться. Чемпионат России лёгким не назовёшь, это сложный турнир. Но с такими трансферами, как покупка Яниса, «Спартак» может побороться за титул.

Что касается «Баварии» и «Боруссии» Д, если бы Янис им подходил, они бы без проблем его выкупили, учитывая его небольшую трансферную стоимость.