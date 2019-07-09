Фонсека: «Это будет не моя „Рома“, а всеобщая»

Новый наставник «Ромы» выступил на своей первой пресс-конференции, где рассказал о планах «волков». Португальский специалист возглавил римский клуб в июне.

Я счастлив быть здесь и работать с великим клубом в этом потрясающем городе. Надеюсь, что уже очень скоро смогу разговаривать с вами на итальянском.

Это будет не моя «Рома», а всеобщая «Рома». Я полон мотивации построить амбициозную команду, которой смогут гордиться все наши болельщики.

Мы усердно работаем и аккуратно оцениваем свои возможности. Нам нужны игроки с нужными качествами, которые впишутся в нашу схему. Игроки, которые смогут усилить состав, как Пау Лопес.

Когда я побывал на «Олимпико» два года назад с «Шахтером», ощутил удивительную атмосферу. Фанаты гнали команду вперед. Я сделаю всё возможное, чтобы привлечь болельщиков на трибуны и вернуть ту самую атмосферу.

Наша задача - вернуться в Лигу чемпионов как можно скорее.